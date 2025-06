Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine vjeruje u pozitivnu odluku zemalja članica Evropske unije 21. marta, navodeći da to ne znači da su završili posao, nego da treba da nastave dalje.

Krišto je nakon završene 42. redovne sjednice rekla da se tokom sjednice nisu uspjeli izjasniti o Zakonu o sudu BiH.

"Resorni ministar je predložio da im treba dodatno vrijeme, od nekih pet do sedam dana, tako da smo izjašnjenje po pitanju ovog jednog važnog zakona ostavili za sjednicu koja je planirana 19. marta", kazala je Krišto.

Bilo je planirano da se na dnevnom redu nađe i zakon o zaštiti ličnih podataka, ali do početka sjednice Savjet ministara BiH nije dobio potrebna mišljenja odbora, tako da nije dodan na dnevni red, te bi se trebao naći na dnevnom redu sjednice 19. marta.

Krišto je rekla da je zadovoljna sa svim što su uradili i što su se usuglasili, jer ih put kojim rade dovodi do cilja.

"Vijeće ministara ne radi na principu nekakvog razmimoilaženja, ono radi na principu konsenzusa i kompromisa, jer bez toga nemamo ni sjednica ni odluka. Time smo se rukovodili do sada i danas i to će biti princip u budućnosti", rekla je Krišto.

Dodala je da se nada da ih je takav jedan princip doveo do današnje odluke iz Brisela i da BiH još očekuje odluka Evropskog vijeća.

"Nadam se i vjerujem da će nam sve zemlje članice dati zeleno svjetlo i da će se pozitivno očitovati o svemu onome što su institucije BiH, konkretno i Vijeće ministara BiH, napravile u proteklih 13 mjeseci svog rada“, navela je Krišto.

Rekla je i da je juče u razgovorima s predstavnicima institucija EU dobila podršku za nastavak daljeg rada i ohrabrenje, te da su joj rekli, da su institucije BiH u proteklih 13 mjeseci rada napravile više iskoraka nego u proteklih 10 godina.

"Želim kazati da je taj rad rezultat naših zajedničkih politika, međusobnog uvažavanja, vraćanja povjerenja i donošenja odluka konsenzusom. Mislim da to treba biti i pravac za dalje“, istakla je Krišto.

Zahvalila se kolegama, predstavnicima EU, evropskim institucijama, članicama EU, te je posebno naglasila uticaj Hrvatske i premijera te zemlje Andreja Plenkovića, sa svim „susjedima iz okruženja koji su posljednje vrijeme bili neupitna potpora evropskom putu BiH“.

"Još jednom hvala na svemu. Ali, svi su kazali da se ovaj put prema EU neće zasnivati na nekim prečicama, da se mora zasnivati na konkretnim rezultatima i stoga smo ponosni u ovom trenutku što je naš rad i rezultati vrednovan i to je ono što nas u ovom trenutku ohrabruje, ovo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, da i u budućnosti nastavimo dalje sa našim reformskim procesima. Ono što nas očekuje u budućem periodu jeste mnogo izazova na kojima moramo mnogo raditi svi mi u BiH. Od izgradnje povjerenja do rješavanja svih onih pitanja o kojima možda ne mislimo svi na isti način, mislim i na reformu izbornog zakonodavstva, to su pitanja koja prije svega opterećuju nas sve u BiH. Sa rješavanjem ovih pitanja bi relaksirali odnose i učinili BiH stabilnom, sigurnom i prosperitetnom, a onda i sigurnom evropskom BiH, BiH državom jednakopravnih konstitutivnih naroda i svih građana koji u njoj žive“, rekla je Krišto.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas na Generalnoj skupštini Evropskog parlamenta (EP) da je Komisija odlučila preporučiti pokretanje pristupnih pregovora s BiH.

"Shvatili smo da nije dovoljno čekati da nam se Zapadni Balkan približi. Nije dovoljno reći da su vrata otvorena. Moramo također preuzeti odgovornost i osigurati da put u EU bude moguć. Moramo to podržati na svaki mogući način“, rekla je Krišto navodeći da se politika EU-a prema Zapadnom Balkanu nedavno promijenila.

Dodala je da je BiH preduzela impresivne korake od kada je dobila status kandidata, te da je u potpunosti usklađena s vanjskom politikom EU-a i interno provela reforme u važnim područjima.

BiH je podnijela zahtjev za članstvo u EU 15. februara 2016. godine, a status zemlje kandidata dobila je 15. decembra 2022. godine.