Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u utorak da je Izrael odgovoran za humanitarnu krizu u Pojasu Gaze opstrukcijom isporuke pomoći.

"Moramo povećati humanitarnu pomoć (u Gazi op.a.). Ali imajte na umu da ovu humanitarnu krizu nije izazvala prirodna katastrofa. To nije poplava, nije zemljotres. To je humanitarna katastrofa koju je napravio čovjek" rekao je Borrell novinarima u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Dodao je da je neophodno mobilizirati međunarodnu zajednicu hitno, kako bi "izraelske vlasti prestale ometati humanitarni pristup."

Borrell je napomenuo da je izraelska opstrukcija humanitarne pomoći Gazi "glavni problem", rekavši da isporuka pomoći zračnim ili morskim putem ne može biti alternativa kopnenim rutama.

"Ne možemo zamijeniti stotine tona i stotine kamiona koji dolaze cestom sa vazdušnom operacijom", rekao je Borrell.