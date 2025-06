Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija ove godine je ostvarila sjajne rezultate kojima je privukla pažnju ljubitelja skijanja širom svijeta, a posebno se izdvaja plasman u finale Svjetskog kupa koje okuplja najbolje takmičare svijeta u alpskim disciplinama, a bit će održano u austrijskom Saalbachu od 16. do 24. marta.

Sjajnu formu dvadesetčetverogodišnja Visočanka brusi u Italiji, na posljednjem kampu pred zvanične treninge spusta 20. i 21. marta u Saalbachu, a zatim i super–G nastup koji je na programu 22. marta, te u spustu 23. marta.

Bosanskohercegovačka alpska skijašica je govorila o dosadašnjim rezultatima i očekivanjima od finala Svjetskog kupa. Obećala je da će učiniti sve da nastavi sa uspjesima.

"Ovi uspjesi su rezultat dugogodišnjeg upornog rada i odricanja. Sigurno nisu došli preko noći, niti je to moguće u svijetu skijanja. Da bi neko uopće ostvario pravo nastupa u Svjetskom kupu, u svim ostalim takmičenjima, kroz koja se prikupljaju bodovi, jedini imperativ mora biti pobjeda. Biti vrhunski sportista znači ne oslanjati se na slučajnost, nego uvijek imati jasan cilj i nikada ne odustajati", rekla je Muzaferija koja je finale Svjetskog kupa izborila zauzevši 23. mjesto u poretku spusta i superveleslaloma.

Napominje da je očekivala dobre rezultate te da je samo bilo pitanje vremena kada će se to i desiti.

"Prvi dio sezone nije donio planirane bodove, ali jeste kilometre na skijama koji su mi bili potrebni, jer sam u takmičenje ušla s priprema koje, zbog nedostatka snijega, također nisu prošle najbolje. U prvom dijelu sezone dosta utrka voženo je pod izuzetno teškim uvjetima, bilo je mnogo odustajanja i povreda. Uspjela sam se sačuvati i u nastavku iskoristiti svoju fizičku spremu, dok je samopouzdanje iz utrke u utrku polako raslo", kazala je bh. skijašica.

Plasman u finale Svjetskog kupa

S plasmanom u finale Svjetskog kupa u Saalbachu, kako kaže, ispunila je ciljeve koje su u njenom timu najavili u novembru prošle godine.

"Zapravo, Skijaški savez Bosne i Hercegovine pred bh. tim postavio je cilj ulaska u prvih trideset takmičarki u disciplini, a viši cilj je bio plasman među 25 najboljih skijašica svijeta. Uspjela sam osvojiti dovoljno bodova za 23. poziciju u ukupnom poretku obje discipline. U preostalim, finalnim utrkama, vozit ću najbolje što mogu i kako sam pokazala, da mogu voziti za podijum. Očekujem odličnu atmosferu i pozivam sve navijače koji mogu da dođu u Saalbach i uživaju", kazala je Muzaferija.

Poručila je da njeni navijači i građani Bosne i Hercegovine od nje u narednom periodu mogu očekivati nove medalje i uspjehe.

"Jako sam ponosna na osvojeno prvo mjesto u Europa kupu u februaru ove godine. Prošle godine, također u Europa kupu, izmaklo mi je za dvije stotinke, ali to je bila prva medalja za Bosnu i Hercegovinu koja je donijela mnogo radosti. Ove godine desila se zlatna medalja i intoniranje bosanskohercegovačke himne u Crans Montani. Za mene je to zaista veliko i mnogo mi znači. Zato sam svoju prvu pobjedu u Europa kupu posvetila djevojčicama, djevojkama i ženama žrtvama nasilja. Novih medalja će svakako biti", rekla je bh. alpska skijašica.

Zastava BiH na najvećem skijaškom takmičenju

Mnogo joj znači, kako kaže, što ima priliku da u najboljem svjetlu predstavlja Bosnu i Hercegovinu u svijetu.

"Sigurno da je to, kao i za svakog drugog sportistu, ostvarenje sna. Posebno mi je drago što uspijevam zastavu Bosne i Hercegovine nositi u najvećem skijaškom takmičenju u kojem dominiraju velesile današnjice u svakom pogledu. Svjesna sam koliko svima znači promocija Bosne i Hercegovine, Sarajeva, Bjelašnice, Igmana, Visokog i drugih zimskih centara kroz moje pojavljivanje u Svjetskom kupu i Europa kupu. Nadam se da će to uočiti i oni koji do sada nisu", istakla je Muzaferija.

Najučinkovitija reprezentativka Bosne i Hercegovine, u FIS Svjetskom kup je od 2017. godine, i upravo je odskijala do sada najbolju sezonu. Do ukupno 151 boda stigla je poboljšavajući vlastite rezultate i istovremeno ispisujući anale bh. skijanja.

Fenomenalna Muzaferija već iduće sedmice imaće priliku ponovo pomjeriti granice bh. skijanja, počevši od startnog broja do prolaznog vremena u posljednjim ovosezonskim utrkama Svjetskog kupa.