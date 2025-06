Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić, trenutno član NBA ekipe Phoenix Suns, ističe kako se osjeća predivno dok posti i da bi mjesec ramazan trebao da ljude učini boljima.

Američki mediji pišu kako centar Phoenix Sunsa i košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine redovno posti tokom muslimanskog mjeseca ramazana uprkos mnogim i zahtjevnim obavezama u timu.

"Ustajem rano ujutro da jedem prije izlaska sunca", rekao je Nurkić prije utakmice u Bostonu, dodajući kako to uopšte ne utjeće na njegovu igru.

"Postim od svoje 16. godine. To je možda izazov za ljude koji to nikada nisu radili. Oni misle da je to vrlo teško, ali nije, to je nešto predivno i čini te sretnim. Ne osjećam se mnogo drugačije na terenu”, kazao je bosanski gorostas.

Nurkić je iftario pola sata prije meča protiv Celticsa u Bostonu u kojem je reprezentativac Bosne i Hercegovine ponovo bio odličan pod košem.

Bh. centar je skupio čak 20 skokova, čime je bio ubjedljivo najbolji skakač utakmice. Pored toga, ubacio je osam poena uz šest asistencija. Na parketu je proveo nešto više od pola sata. Sunsi su na kraju na gostovanju poraženi od Boston Celticsa sa 127:112.

Nurkić ističe da je važno tokom mjeseca ramazana unijeti dovoljno tečnosti prije početka posta.

“Voda je ovdje važnija nego hrana. Ponekad je ramazan ljeti i tada je zaista izazovno. Kada je stvarno vruće i vlažno i postite 18 sati, drugačije je. Na mene to ipak ne utječe mnogo. Osjećam se uvijek sjajno i pokušavam igrati dobro i pomoći svom timu da pobijedi”, kazao je Nurkić, zaključivši:

“Cijeli mjesec ramazana bi trebao da te učini boljim čovjekom.”