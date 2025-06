"Počeo sam u dobroj vjeri i s dobrim namjerama i na prvim izborima 2020. godine držao sam se više nego neutralno, prvi sam predsjednik koji uopće nije izašao na te izbore i dao svoj glas, jer sam time pokušao naglasiti svoju neovisnost i distanciranost od dnevnopolitičkog života. To sam učinio i na izborima za gradonačelnika godinu dana kasnije, međutim, okolnosti su se promijenile, ovo o čemu danas odlučujete i o čemu odlučuju hrvatski ljudi nije bilo moguće u mojoj glavi i mom srcu prije dva mjeseca”, kazao je Milanović dočekan snažnim i dugotrajnim pljeskom članova Glavnog odbora SDP-a.

"Slučaj instaliranja jednog probisvijeta na čelo 'glavnog državnog hapsitelja' u meni je probudio i prkos i tugu i bijes i velike instinkte i čovjeka i divlje mačke. Ne ulazim u svaki sukob bez razmišljanja i znam da u tom sukobu ipak nisam medvjed i da mogu biti ozlijeđen i da mogu ozlijediti druge ljude. Međutim, ovdje skoro da nije bilo izbora. Peđa kaže da ne mogu više raditi ono što su radili, mogu, ako im se dopusti, a na vama je, mislećim, pravdoljubivim i slobodoljubivim hrvatskim ljudima da kažu – nećete više, gotovo je", poručio je Milanović, nakon čega je uslijedio glasan pljesak u dvorani.

Uzdam se u građane, ovo je borba za vladu nacionalnog spasa

"Taj vlak, taj cug, ta ferata je partila i hvatajte mjesto na pulferu dok ga ima da ne bi hodali prugom. Ustav i zakoni su nešto što smo gradili i uvijek poštivali, ali protiv sile, klijentele, koterije, klike, kartela, ne mogu ništa. Tu sam, uzdam se u građane, u vašu podršku i svih onih koji će nam biti partneri jer ovo je borba za Vladu nacionalnog spasa”, najavio je u euforičnoj atmosferi u sjedištu SDP-a.

Izbori se ne smiju izgubiti i treba dati svu snagu, volju, srce i pamet, a to imamo. Da se izbori dobiju i da se nakon toga preuzme odgovornost za državu i to na dugo vrijeme i trebat će raditi ljudske kompromise, kazao je.

Čujemo, naglašava, otužan pokušaj da se priča o nekakvom kršenju Ustava. Kaže da je Plenkovića pozivao prije godinu dana da se držimo Ustava, da sazivamo sastanke tijela vrhovnih tijela nacionalne sigurnosti jer službe ne mogu raditi ako nemaju smjernice, a dobio je odgovor – 'Ustav nas obvezuje u normalnim vremenima s normalnim ljudima'.

To je stav o Ustavu Andreja Plenkovića. To tako neće ići jer nas Ustav obvezuje uvijek, ali od Ustava ne više, ali ne ni manje, obvezuje nas volja ljudi i osjećaj da je nešto duboko pogrešno, da nas vrijeđa kao građana i Hrvate ili pripadnike bilo koje manjinske zajednice, jer to smo uvijek okupljali i nikad razdvajali, poručio je.

To što se dogodilo od Nove godine, istaknuo je, duboko je cinično, drsko, bezobrazno 'pravljenje budale' od cijele nacije i nijedno dobronamjerno upozorenje, zdravorazumski signal nije pomoglo i Hrvatska je naprosto otplovila kao skela, a to ćemo zaustaviti.

Tu skelu ćemo pretvoriti u moćan, autonoman brod koji će na čelu imati vlast koji će voditi računa o hrvatskim, a ne o parcijalnim i osobnim karijernim interesima određenih tipova i sitnog broja ljudi koji se prodaju, najavio je.

"Ovo je sedam i pol godina katastrofalne vlasti koji poprima elemente grčke tragedije, a slijedi katarza i bez toga nema završetka tragedije. Zaustavit ćemo hrvatsku tragediju, a vama svima hvala”, zaključio je Milanović, uz stihove američkog šlagera -'What a difference day made in 24 little hours' i ponovno zaradio snažan pljesak.

Grbin: Odluka da Milanović bude kandidat za premijera nije se rodila preko noći

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je kako su ovo najvažniji izbori od 2000. godine "jer su se oni koji su zadnjih godina mrcvarili sve institucije, Ustav, zakone, poslovnike, sve što su mogli, jučer odjednom probudili i počeli zaklinjati u Ustav, a u osam godina građanima nisu ponudili ništa".

„Nisu sposobni, navikli su da žive u korupciji i misle da sve nas mogu potkupiti, a mi im poručujemo - ne možete“, naglasio je nakon čega se dvoranom prolomio pljesak. Našu Hrvatsku, naše ljude, nastavio je Grbin obraćajući se HDZ-u, potkupiti nećete.

"Srijeda 17. travnja, u 'sridu' pogođen dan, postat će sloboda za sve i toga će dana pobijediti Hrvatska. Kao što smo se 4. siječnja prije 24 godine probudili slobodni, tako ćemo i 18. travnja, je li tako“, upitao je SDP-ovce, a oni uz novi gromoglasan pljesak uzviknuli „tako je“.

Predsjednik SDP-a poručio je kako se odluka da Milanović bude kandidat za premijera nije rodila preko noći. "Ona je promišljena i tu je zato što se na ovim izborima moramo postaviti svi zajedno i svatko mora dati svoj doprinos. Svačiji doprinos sagradit će našu kuću koja će nakon 17. travnja biti bolja i uključivat će sve, pa i one koji neće glasati za nas“, kazao je.

Istaknuo je ključnu razliku između njih i HDZ-a: "Mi ne gazimo, ne mrcvarimo i ne dijelimo, Hrvatska će opet postati dom za sve njene građane bez obzira kakvi bili i tko su“.

Onima "koji su se jučer ustali na zadnje noge i bili na apaurinima“, poručio je da je SDP uvijek bio stranka Ustava i zakona, koja je institucije gradila, stoga je pozvao i Ustavni sud da se očituje.

"Pozivam Ustavni sud da što prije donese odluku je li ono što niti jednim člankom Ustava i zakona nije zabranjeno i dopušteno. Obratit ćemo se i pravnički, pisanim putem, neka odluče, ali što prije“, rekao je Grbin najavivši kako će odluku suda, kakva god bila, i poštovati.

"Mi se bijednih tirana i njihovih sluga ne bojimo, ne bojimo se presuda, neka budu kakve će biti jer će nas na kraju povijest odriješiti“, zaključio je.