Američki reper, tekstopisac i producent Lil Jon prešao je na islam u džamiji u Kaliforniji.

Jon je u petak posjetio džamiju kralja Fahada u Los Angelesu i javno obznanio prelazak na islam pred brojnim muslimanskim vjernicima.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako američki reper pred imamom džamije izgovara kelime-i šehadet čime javno obznanjuje pripadnost islamu.

Lil Jon je rođen u Atlanti u Georgiji 1971. godine, a njegovo pravo ime je Jonathan Smith.

Muzičar je stekao slavu pionirskom ulogom u promociji hip-hop podžanra početkom 2000-ih godina. Na društvenim mrežama ima više od milion pratilaca. Producirao je mnogo hit singlova.

Bio je frontmen muzičke grupe The East Side Boyz sa kojom je postao dobitnik brojnih zlatnih i platinastih muzičkih nagrada.

Kao producent učestvovao je u kreiranju mnogih hitova kao što su Goodies i Yeah! za koju je dobio nagradu Gremi za najbolju rep/vokalnu saradnju. Pjesma Turn Down for What koju su snimili on i DJ Snake je postala planetarni hit koja je osvojila brojne nagrade, a jedna od njih je Bilbordova za najbolju elektronsku pjesmu.

Pojavljivao se i u filmovima "Avion sa dušom" i "Mrak film 4" kao specijalni gost.

Nakon američkog pisca i aktiviste Shauna Kinga, Lil Jon je postao drugi poznati Amerikanac koji je prešao na islam u prvoj sedmici ramazana, muslimanskog mjeseca posta.