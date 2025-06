"Andrej Plenković i njegovi HDZ-ovci svjesni su od jučer da gube izbore za Hrvatski sabor. I zato su odmah, u strahu od poraza, krenuli osporavati ustavnost mojeg sudjelovanja na parlamentarnim izborima. Ali, što god oni govorili i kakvu god odluku HDZ-ovi ustavni suci donijeli, možete biti mirni. Na ovim ću izborima sudjelovati kao kandidat za premijera i pobijediti", poručio je u nedjelju na svom facebook profilu predsjednik Republike Zoran Milanović.

Kaže da "ako ustavni suci izvrše nalog kukavice Plenkovića, kao što su poslušno izvršavali sve njegove naloge proteklih godina", pa ga (Milanovića) spriječe da bude kandidat na listi u prvoj izbornoj jedinici u kojoj se i on (Plenković) natječe, "lista naše koalicije će svejedno pobijediti"

Poručuje i da neće dati ostavku na dužnost predsjednika Republike jer ne želi prepustiti svu vlast u Hrvatskoj u ruke Plenkoviću i HDZ-a.

Ne zaboravite, ako odstupim s dužnosti predsjednika Republike prije pobjede na ovim izborima i prije izbora novog predsjednika Hrvatskog sabora, dužnost predsjednika Republike preuzeo bi privremeno HDZ-ovac Gordan Jandroković. Dakle, Plenković i Jandroković bi u tom slučaju upravljali državom, preuzeli bi apsolutnu vlast u Hrvatskoj. To je ono što zapravo i žele, ovladati i porobiti sve institucije hrvatske države. Siguran sam da im hrvatski ljudi to neće dopustiti, napisao je Milanović.

Ističe i da nikakve neustavnosti neće biti kod preuzimanja vlasti nakon pobjede na izborima.

Kao predsjednik Republike bit ću kandidat za premijera (na listi ili ne, potpuno je svejedno), nakon naše pobjede na izborima i nakon konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora odstupit ću s dužnosti predsjednika Republike, na dužnosti predsjednika Republike zamijenit će me - kako to Ustav striktno u članku 97. propisuje - novoizabrani predsjednik Hrvatskog sabora (a to neće biti HDZ-ovac Jandroković). Nakon što okupim većinu zastupnika, od vršitelja dužnosti predsjednika Republike tražit ću da mi povjeri mandat za sastav nove vlade.

Zapamtite, samo vi odlučujete tko će pobijediti na izborima, ni ustavni suci, ni HDZ-ova kabala, samo vi!, poručio je građanima Milanović.