Najuspješnija britanska olimpijka Laura Kenny završila je svoju biciklističku karijeru.

"Uvijek sam duboko u sebi znala kada će biti pravi trenutak. Sada je vrijeme da objesim svoj bicikl o klin. Neko vrijeme mi je to na pameti. Žrtve ostavljanja djece i obitelji kod kuće doista su ogromne. Ovo je velika odluka koju treba donijeti", kazala je 31-godišnja Kenny za BBC.

Za Kenny, koja je osvojila pet olimpijskih zlata, sedam svjetskih i 14 europskih prvenstava u biciklizmu, očekivalo se da će učestvovati na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. koje će se održati od 26. jula do 11. augusta, no do toga neće doći.