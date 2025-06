Visoki predstavnik Europske unije (EU) za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell izjavio je da Izrael koristi glad kao oružje sprječavajući da pomoć uđe u Pojas Gaze.

Borrell je govorio na 3. europskom humanitarnom forumu održanom u Briselu, čiji su domaćini bili Europska komisija i predsjedavajuća EU Belgija, te je tom prilikom govorio u situaciji u Gazi.

"Gaza više nije na rubu gladi, glad se događa. Pa šta ćemo onda? Ne možemo stajati sa strane i gledati kako Palestinci umiru od gladi. Šta ćemo učiniti? Jer ovo nije prirodna katastrofa. Ovo nije poplava. Ovo nije zemljotres. U potpunosti je djelo čovjeka. Od koga? Recimo to hrabro. Od onoga ko sprječava ulazak humanitarne pomoći u Gazu", rekao je Borrell, te nastavio:

"Stotine kamiona čekaju na granici, ali im oni koji ih kontroliraju blokiraju ulazak. Dolazim iz Washingtona i usuđujem se to reći. Da, Izrael uzrokuje gladovanje. 'Kako to možete reći, kakve dokaze imate?' Kakav dokaz imam? Stotine kamiona čekaju na ulazak. Apsolutno je bitno učiniti prelaze učinkovito operativnim i otvoriti dodatne prelaze. Samo je pitanje političke volje. Izrael to mora učiniti."

Borrell je upitao i zašto se ne dozvoljava da avioni pomoć dostave na aerodrom koji je u blizini.