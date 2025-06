To isključuje bilo kakvu mogućnost da predsjednik Republike u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji, izvijestio je Ustavni sud.

Dodaju da je Milanovićevo kandidiranje dok obnaša dužnost predsjednika, na listi bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te isticanje njega kao kandidata za predsjednika vlade ili neku drugu dužnost, nespojivo s njegovim ustavnim položajem i ovlastima te načelom diobe vlasti.

Ako se, polazeći od njegovih izjava, predsjednik Republike za vrijeme obnašanja te dužnosti kandidira za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, ili istupa u javnosti kao budući kandidat za predsjednika Vlade, mora odmah podnijeti ostavku predsjedniku Ustavnog suda, u kojem slučaju dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskog sabora, zaključio je Ustavni sud.

Dodaju da se u tom slučaju izbori za novog predsjednika Republike moraju održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika. U slučaju ostavke predsjednika RH i preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika, privremeni predsjednik Republike ne može istodobno, uz obnašanje te dužnosti, biti i kandidat za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, smatra Ustavni sud.

Podsjećaju i da odgovornost za pravne posljedice ustavnopravno neprihvatljivih odluka snose njihovi donositelji te da je svako djelovanje odnosno ponašanje predsjednika RH protivno navedenim ustavnim zabranama i zahtjevima suprotno Ustavu.

Izborni proces pod strogim nadzorom Ustavnog suda

Imajući u vidu nastalu ustavnopravnu situaciju, Ustavni sud naglašava da će cijeli izborni proces ovih parlamentarnih izbora, biti pod strogim nadzorom Ustavnog suda.

Ako utvrdi da sudionici u izborima postupaju protivno Ustavu ili zakonu, Ustavni sud koristit će se svojim ovlastima iz članka 89. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, od obavještavanja javnosti do poništavanja svih ili pojedinih izbornih radnji i odluka, počevši od kandidacijskog postupka pa na dalje, istaknuo je Šeparović.

U dokumentu koji su nasloviti 'upozorenjem' Ustavni sud je uvodno naveo da je razmatrao Milanovićevu najavu kandidature na listi SDP-a, ali i facebook izjavu da će nakon izborne pobjede odstupiti sa svoje dužnosti, a do preuzimanja nove dužnosti predsjednika vlade obnašati dužnosti predsjednika RH.

Ustavni sud razmatrao je i Milanovićevu izjavu s facebooka od nedjelje da će "ostati kandidat za premijera bez obzira na to hoće li ostati na listi SDP-a".

U upozorenju navode da je Ustavni sud dužan pravodobno upozoriti sva tijela koja na bilo koji način sudjeluju u izbornom procesu, kao i sve sudionike izbornog procesa, na neposrednu odgovornost za odluke koje donose. Te odluke moraju biti usklađene s temeljnim vrednotama hrvatske ustavne države.

Šeparović: Milanović od petka postupao neustavno

Podsjećaju da predsjednik države predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti.

Predsjednik je, dodaju, vrhovni zapovjednik oružanih snaga, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje te povjerava mandat za sastavljanje vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika.

Za ovu odluku Ustavnog suda glasovalo je devet sudaca – Šeparović, Snježana Bagić, Mato Arlović, Branko Brkić, Mario Jelušić, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović. Protiv su bili suci Sergej Abramović i Ingrid Antičević Marinović, dok Goran Selanec i Lovorka Kušan nisu glasovali jer su smatrali da nema uvjeta za donošenje odluke pa su napustili sjednicu.

Šeparović je zaključio da je Milanović, s obzirom na navedene stavove Ustavnog suda, od petka kada je najavio kandidaturu postupao neustavno.

Zoran Milanović ponovio je u nedjelju u Lipovljanima da neće dati ostavku na mjesto predsjednika RH i da će biti premijerski kandidat SDP-a na izborima, a u očekivanju odluke Ustavnog suda vezano za kandidaturu referirao se da je to 'nekoliko rečenica u Ustavu', a on to 'vidi potpuno drugačije'.