Vlada Kosova i Evropska investiciona banka (EIB) potpisali su ugovor vredan 33 miliona evra za izgradnju solarne fotonaponske elektrane kapaciteta do 100 megavata.

Ceremonija potpisivanja obavljena je u Vladi Kosova, a kosovski ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati izjavio je tom prilikom da je ovo najveći ovakav projekat, ne samo na Kosovu već i u regionu. Murati je istakao da projekat garantuje razvoj energetskog sektora i da je preduslov održivog rasta i razvoja zemlje.

Murati je rekao da ovaj projekat, koji obezbeđuje proširenje elektroenergetskih kapaciteta ukupne vrednosti od 100 miliona evra, biti sproveden sa nekoliko partnera, odnosno kroz investicioni zajam u Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 33 miliona evra, grant iz EU-a kroz okvir za investicije na Zapadnom Balkanu u iznosu od 32 miliona evra i kreditom kod „KfW” u iznosu od 29 miliona evra.

„U pitanju je projekat izgradnje solarne fotonaponske elektrane sa kapacitetom proizvodnje do 100 megavata električne energije. Značaj ovog projekta je upravo u tome što će po završetku projekta, dotično postrojenje moći da proizvodi do 169 gigavata energije godišnje i da zameni do 170 hiljada tona ugljen-dioksida na godišnjem nivou“, naglasio je Murati.

Naglasio je da to pomaže Kosovu da napreduje u smislu dekarbonizacije i da ide u skladu sa zelenom agendom Evropske unije.

Šefica političkog sektora u Kancelariji EU na Kosovu Anna Carin Platon rekla je da je ovo prvi solarni projekat u Kosovskoj energetskoj korporaciji (KEK) i da će proširiti dalji ekonomski rast regiona. Kazala je da ovaj projekat promoviše evropske integracije i da je veoma važan za približavanje sa EU.

„To je veoma važno, jer pomaže u tranziciji KEK-a i regiona Prištine i Obilića na pravi put ka dekarbonizaciji. Takođe, podržaće energetsku strategiju koju je usvojilo Kosovo, kao i ciljeve za podizanje rasta obnovljivih izvora za proizvodnju energije“, naglasila je Platon.

Na ovom događaju su učestvovali i nemački ambasador na Kosovu Jorn Rohde, šef operacija za Zapadni Balkan i Turkiye iz Evropske investicione banke Matteo Rivellini i šef Odeljenja za energetiku za jugoistočnu Evropu i Turkiye u KfV-u Pablo Obrador Alvarez.