Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u četvrtak uvečer u Zenici očekuje utakmica polufinala baraža za EURO 2024 protiv Ukrajine. Uoči duela koji bh. tim može dovesti na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo kapiten Edin Džeko istakao je da će ishod duela s Ukrajincima zavisiti isključivo od onoga što BiH kao tim pokaže na terenu.

“Nekako imam osjećaj da se ništa ne očekuje. Bar što se tiče baraža, koje smo igrali do sada, ovo je već četvrti, peti, mislim da kada dođeš do baraža, to je neki najbrži put do nekog velikog takmičenja. S obzirom da imaš jednu ili dvije utakmice, što je puno lakše nego u deset utakmica da izboriš. Šansa je tu. Nismo imali dobre kvalifikacije i ako ćemo gledati po tome, može se reći da su Ukrajinci favoriti. Ovo su drugačije utakmice od kvalifikacionih. Nema favorita, vjerujem da su šanse 50:50. Na kraju zavisi od nas, kakvi ćemo biti, koliko ćemo dati na terenu i koliko to ustvari želimo“, kazao je Džeko.

Kapiten se osvrnuo i na činjenicu da je iskusnijim igračima ovo možda i posljednja šansa da se plasiraju na veliko takmičenje, dok je pred mlađima prva prava prilika za takav podvig.

“Iz svog iskustva mogu da dam neki savjet mladim igračima koji su tu sada. Oni su budućnost, nisam ja budućnost ove reprezentacije. Nije lagano otići na veliko takmičenje. Mi smo to dokazali kada smo imali najbolju generaciju. Svi oni trebaju da gledaju sada, ovo je koliko-toliko dobra šansa i za nas starije, ali i mlađima kojima je prva šansa. Biće ih naravno još, ali nije lagano. Prije svega sutra trebamo dati maksimum i gledati to kao zadnju šansu. Sve je teže i teže otići na veliko takmičenje, jer svi igraju fudbal. Nema više favorita, i ove male reprezentacije ne možeš više da pobijediš lako. Sutra treba dati maksimum i odraditi to kako treba. Sve zavisi od nas. Ako pobijedimo vjerujem da će finalna utakmica biti još teža. Iako neki misle da će biti lakša, mislim da neće. Imamo prvo Ukrajinu i samo o tome razmišljamo“, istakao je iskusni napadač.

Dodao je da poznaju kvalitet protivnika, ali i njihovim mana te da će ih pokušati iskoristiti.

“Ne bih pričao puno šta su njihove mane, a šta bolje strane. Poznajemo dosta dobro Ukrajinu, dosta mlada i dosta jaka reprezentacija. Neće biti lagana utakmica, ali igramo pred našim navijačima. Imamo kvalitet i treba da vjerujemo u sebe, odnosno da možemo da pobijedimo. Jer, ako mi ne vjerujemo ko će vjerovati u nas“, rekao je Džeko i naglasio da bi podrška publike s tribina “Bilinog polja“ mogla, također, biti od presudnog značaja.

Selektor bh. fudbalera Savo Milošević je svjestan onoga što njegove izabranike čeka u četvrtak uvečer, ali ističe da ima potpuno povjerenje u njih.

“Više puta sam to ponovio, ali moram. Da ne vjerujem da možemo ostvariti pozitivan rezultat ne bih ni bio ovdje. Tako i ovi momci. Moramo biti svjesni da će biti jako težak zadatak i šta moramo da uradimo da bi došli u poziciju i u situaciju da pobijedimo. Znam da možemo, na nama je sutra da to i pokažemo na terenu. Poslije toga ću razmišljati o eventualnom protivniku, sada me to ni ne interesuje. Potpuno sam fokusiran na Ukrajinu“, kazao je Milošević.

Strateg BiH je naglasio da još uvijek ne može otkrivati tim koji će izvesti na megdan Ukrajincima, ali je i otkrio da je novajlija Denis Huseinbašić na treninzima pokazao da će u budućnosti biti pojačanje za bh. tim.

Dodao je da je tip trenera koji ne pati od toga da njegov tim ima posjed lopte, nego da što brže i uspješnije dođe do protivničkog gola i zatrese mrežu.

“Suština je da odigramo utakmicu u kojoj ćemo da prepoznamo kad šta možemo i šta trebamo da uradimo. Pravu takmičarsku utakmicu. Nećemo robovati posjedom, nećemo ni bježati od njega. Imamo igrača koji znaju igrati, ali nećemo robovati posjedu. Moja ideja je da što prije dođem gore i što prije do gola i da što prije šutiram. Ako gledam tako nisam baš neki pobornik velikog posjeda“, istakao je Milošević.

Kazao je i da imaju dovoljno informacija o Ukrajincima, te da su tokom priprema za sutrašnju utakmicu vježbali penale i da će ih i na večerašnjem treningu vježbati.

Utakmica polufinala baraža između Bosne i Hercegovine i Ukrajine igraće se 21. marta na stadionu ”Bilino polje” u Zenici.

U slučaju da Bosna i Hercegovina eliminiše Ukrajinu u finalu baraža će igrati protiv Islanda ili Izraela i to 26. marta na stadionu ”Grbavica” u Sarajevu. U suprotnom bh. tim će u istom terminu na “Grbavici“ odigrati prijateljski susret s poraženim iz ogleda Islanđana i Izraelaca.