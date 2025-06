Predsednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da Srbija ne može da bude deo NATO-a, sve dok krši vrednosti na kojima je NATO izgrađen.

Osmani je, komentarišući izjavu ambasadora SAD-a u Srbiji Christophera Hilla, da je Srbija "trenutno mnogo bliža NATO-u, nego Kosovo", kazala da postoji samo jedna zemlja koja je dalje od NATO-a od Srbije, a to je Rusija.

„Postoji samo jedna država koja je dalje od NATO-a od Srbije, a to je Putinova Rusija. Država kao što je Srbija, koja je stalno kršila glavne vrednosti na kojima stoji NATO, odnosno zaštitu od autoritarnih sila, zaštitu od država koje krše osnovna pravila međunarodnog prava, kao što je Srbija, ne samo da je daleko od NATO-a, nego ne može ni da sanja da će jednog dana biti deo NATO-a“, izjavila je Osmani.

Ona je kazala da je Srbija zemlja koja još uvek "spava na masovnim grobnicama".

“Svako ko Srbiju smatra bliskom NATO-u, ne vređa samo države članice već i žrtve Miloševićeve Srbije“, kazala je Osmani i dodala da je "Srbija država koja je pre nekoliko meseci izvršila akt agresije na Republiku Kosovo, stalno pokušava da uništi Bosnu i Hercegovinu iznutra, a isto radi i sa Crnom Gorom”.

Istovremeno, američki ambasador na Kosovu Jeff Hovenier rekao je da Vašington podržava put Kosova ka NATO-u i da očekuje da će zvanična Priština jednog dana biti članica Alijanse.

"Želim da opovrgnem one koji žele da prave poređenja ko je gde", rekao je Hovenier. On je podsetio da četiri zemlje NATO-a još uvek ne priznaju Kosovo i da bi taj izazov trebao biti prevaziđen da bi se došlo do članstva.