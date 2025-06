Lideri Austrije, Njemačke, Španije, Luksemburga i Irske podržali su otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom uoči sjednice Evropskog vijeća u Briselu.

Njemački kancelar Olaf Scholz uoči samita u Briselu izrazio je zadovoljstvo što Evropska unija napreduje u procesu proširenja, te što idući koraci mogu biti ponuđeni Bosni i Hercegovini.

"Dobra je poruka da napredujemo dalje u procesu proširenja. U svakom slučaju, veoma sam za to da, nakon mnogih napora koji su učinjeni u Bosni i Hercegovini, sada i mi trebamo poduzeti sljedeće korake za ovu zemlju, kao što smo to već omogućili mnogim drugim", kazao je Scholz.

Premijer Luksemburga Luc Frieden izjavio je da podržava otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom i da je to veoma važno.

"Odluka da otvaramo pregovore s Bosnom i Hercegovinom je veoma važna. Evropa je kontinent mira i stabilnosti i moramo biti sigurni da ne izgubimo ljude na Zapadnom Balkanu. Podržavam odluku Evropske komisije da se otvore pregovori s Bosnom i Hercegovinom", rekao je Frieden.

Naglasio je da se Brisel ne smije samo fokusirati na Ukrajinu, već da moraju gledati šta se dešava na Zapadnom Balkanu.

"Ovi ljudi čekaju godinama da se pridruže. Pregovori im daju nadu. To je element koji ohrabruje reforme u svim zemljama. Srednjeročno, sve zemlje Zapadnog Balkana pripadaju Evropskoj uniji", rekao je premijer Luksemburga i dodao da će to će biti dug proces, ali te ljude "ne smiju ostaviti same i fokusirati se samo na Ukrajinu".

Leo Vardakar, premijer Irske, rekao je da smatra da BiH treba biti dio EU i da se nada da će ova zemlja uspješno napraviti sljedeći korak. On smatra da će zbog domaćih vlasti za BiH pristupanje biti teško.

Premijer Španije Pedro Sanchez je kazao da je stav njegove zemlje jasan i da podržava politiku proširenja.

"Bosni i Hercegovini je potrebna ta podrška, solidarnost i empatija da bi mogla napredovati u reformama koje dozvoljavaju ulazak u Evropsku uniju zajedno s drugima - Gruzijom, Ukrajinom i Moldavijom kao i svim zemljama Zapadnog Balkana", rekao je Sanchez, navodeći da je to za Španiju važno s geopolitičkog stanovišta, ali i u aspektu jačanja jedinstvenog i zajedničkog evropskog projekta.

Austrijski kancelar Karl Nehammer je pohvalio trud Bosne i Hercegovine i poručio da se konačno kreće u pravom smjeru.

U nacrtu zaključaka Evropskog vijeća, koji je objavio list "Politico" navodi se da Evropsko vijeće poziva da se s BiH otvore pregovori, ali uz napomenu da se pregovarački okvir usvoji tek nakon što se poduzmu svi relevantni koraci iz preporuke Evropske komisije. Radi se o 14 prioriteta koji su prvobitno bili uslov za otvaranje pregovora.