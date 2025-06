U Beogradu, glavnom gradu Srbije, u četvrtak je otvoren Sajam automobila pod nazivom “DDOR BG CAR SHOW“, koji okuplja sve uvoznike i distributere putničkih automobila.

Kompletna ponuda vodećih svjetskih proizvođača automobila domaćoj publici i potencijalnim kupcima predstavljena je kroz jedinstvenu scenografiju sa unificiranim i jednoobraznim izložbenim prostorima opremljenim u režiji Beogradskog sajma.

Sa izložbom prateće industrije, dijelova i opreme, kao i garažno-servisne opreme upotpunjen je program ove manifestacije.

Test vožnje, nagradne igre i druge zabavne i takmičarske aktivnosti afirmišu novitete auto industrije kroz aktivno učešće posjetilaca.

Sajam je s pojedinačnim ulaznicama moguće posjetiti do 26. marta, od 10 do 20 sati, s grupnim ulaznicama i 27. marta sve do 19 sati.