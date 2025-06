Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, a tom prilikom govorila je u ekskluzivnom intervjuu za TRT Balkan o priznanju države Palestine, pozivanju Izraela na prekid zločina nad Palestincima te politici zapadnih zemalja i njihovoj ulozi donošenju odnosno blokiranju međunarodnih rezolucija.

Kakav je zvanični stav Republike Slovenije u odnosu na zločine koji se čine nad Palestincima u Gazi?

"Slovenija osuđuje što se danas dešava, mi vidimo da je Gaza postala morište svih civilnih žrtava, djeca, majke, žene, nema humanitarne podrške, dovoljno barem. Postoji velika kriza sa ljekovima sa hranom. Dakle, to što se dešava u Gazi danas je velika nepravda, nepravda humanitarnog međunarodnog prava. Mi smo Izrael često pozvali da nađemo neki zajednički dogovor. Zvanično, mi pozivamo primirju. Primirje je važno danas za zaštitu građana, civila, za humanitarnu pomoć i naravno da razgovaramo o pitanju ozbiljno dvije države, priznanju Palestine. U svijetu bezbjednosti u UN-u, mi imamo novu raspravu oko rezolucije koju su predložile nestalne članice i Slovenija i nadam se da će ova rezolucija dobiti značajnu podršku koja prvo poziva ka primirju", poručila je ministrica Fajon.

Više je rezoluacija izglasano ali i bilo odbijeno. I vi ste lično zastupajući svoju državu i politiku Republike Slovenije pozivali na prekid vatre. Da li se možda kao diplomata ali i kao čovjek osjećate dijelom i bespomoćni u ovoj situaciji?

"U politici nema, nikad ne možeš reći nije moguće, jer trebamo da radimo i trebamo da radimo zbog građana i prekid je jako važan danas. Zbog toga je Slovenija prošli tjedan s predsjednikom Vlade i ja s ministrima razgovarala ako neće biti dogovora i puštanja talaca i prekida, ona trebamo da razgovaramo ozbiljno o priznanju Palestine. Biće to simbolički ali Slovenija je između tri, četiri, pet zemalja koja danas ozbiljno razmišlja u ovom pravcu", smatra ministrica Fajon.

Da li vi mislite da će ta, rekli ste simbolična, ali veoma bitna poruka biti percipirana od strane Izraela?

"Ja bi željela da imamo mirovni nacrt, mirovnu konferenciju na kojoj bi se svi zajedno i Amerika i Izrael, svi za jednim stolom dogovorili šta je bezbjednost sa jedne strane za Izrael i garancije za Palestinu i priznanje palestinske zemlje, tako da bi svi mogli da žive u miru i bezbjednosti. To bi bio idealni scenarij. Ako neće biti ovog scenarija, ako nećemo doći do jasnog mirovnog nacrta, koraka koji dovede do rješenja dvaju zemalja ili priznanja Palestine onda trebamo napraviti ovaj možda simbolički potez koji znači samo priznanja sa nekoliko strana zemalja članica EU neće biti dovoljno, ali pogotovo jako važno", odgovorila je ministrica.

Da li očekujete i dalje ovaj, da kažemo, tvrdoglav pristup zapadnih zemalja, SAD-a, Francuske, u pogledu i priznanja države Palestine ali i tog rješenja?

"Danas kad razgovaramo u Savjetu bezbjednosti mi radimo zajedno sigurno i sa Francuskom, i sa Velikom Britanijom, i sa svima koji sjede za stolom jer jako je važno da imamo što viši konsenzus nego je moguće. Konsenzus znači i mir i to znači i prekid, znači i dugotrajni mir i bezbjednost svih, Izraelaca i Palestinaca. Zbog toga ja kažem trebamo tražiti i pokušati naći konsenzus. Ako to nije moguće jer ljudi umiru svaki dan i to ste me pitali prije, ja često osjećam da je cijeli svijet pao na testu humanosti. Zbog toga jer toliko žrtava ima danas u Gazi to je naša i moralna i etička obaveza da nađemo rješenje što je brže moguće", poručuje ministrica Fajon.

Kako komentirate medijsku blokadu, jer uporno se govori da vidimo samo neki mali dio toga što se stvarno dešava?

"Pa često kad je rat ljudi imaju medijsku blokadu, nemamo sve informacije. Jako je važan posao novinara, jako je važno da imamo što više informacija što je moguće. Zbog toga kao novinarka u prošlosti uvijek kaže novinarima treba da osiguramo neku bezbjednost da rade slobodno da imaju uvjete za svoj posao i da nema nikakvih ili hapšenja, ili ubijanja novinara jer to su oni koji nam nekako dostave sve informacije. Zbog toga naravno situacija u Gazi, danas tamo je rat, tamo nema dovoljno novinara i novinari su bili žrtve kao i humanitarni radnici koji su u Gazi i to su sve velike žrtve i treba da novinarima osiguramo mogućnost posla", smatra ministrica.

Kakvu poruku donosite sada iz Evrope za BiH i kako komentirate zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora, da li je ovo val koji će pogurati BiH?

"Prvo naravno čestitke i građanima BiH jer to je istorijski, iskreno istorijski korak da BiH počinje pregovore za članstvo u EU. Istorijski kažem jer smo širom otvorili vrata a sad naravno počinje jedan težak proces reformi. To nije sad, ulazak u EU neki vide kao konačnu destinaciju i možda izgleda predaleko ali treba svaki korak da znači poboljšanje života građana. Sad je naravno na kraju loptica u rukama političara u BiH. Mi ćemo kao Slovenija i kao prijateljska zemlja pomoći što god je moguće. Ja iskreno vjerujem da je danas momenat, geostrateški momenat da iskoristimo priliku, možda zbog rata, ruskog rata u Ukrajini, zbog Bliskog istoka, zbog geopolitike da taj momenat, da Evropa proširi se i bude jača zajedno sa Zapadnim Balkanom danas je tu", zaključuje ministrica Fajon za TRT Balkan.