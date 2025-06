Predsjednici stranaka Trojke (SDP, NiP, NS) poručili su povodom odluke Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom da BiH konačno "priča stvarnu evropsku priču".

Lideri stranaka Trojke, Socijaldemokratske partije BiH, Naroda i pravde (NiP) i Naše stranke organizirali su konferenciji za novinare povodom odluke Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom.

Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić istakao je da je ovo pobjeda politike kompromisa i dogovora.

"Krenuli smo u ovaj proces svjesni svih opterećenja, svjesni svega što je ped nama. Presretni smo da smo došli do ovog nivoa, ali nema prostora ni za kakvu euforiju. Niko ovdje nikoga nije pobijedio, ovo je pobjeda politike kompromisa, dogovora i razgovaranja", kazao je Nikšić.

Potom je pohvalio i ulogu njihovih partnera na državnom nivou, Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i partija okupljenih oko ove stranke, kao i Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) i partije okupljene oko HDZ-a.

"Potpuno smo svjesni koliko nas tek posla čeka, svjesni smo da tek predstoje razgovori i postizanje kompromisa, ali smatram da će to u budućnosti biti puno relaksiraniji razgovori. Otvaranjem pregovora pokazali smo da želimo svi zajedno da ispunjavamo standarde Evropske unije i postanemo punopravna članica EU-a. Ovo je nešto što smo svi zajedno, postizanjem kompromisa i dogovora, uradili za građane Bosne i Hercegovine. BiH zaslužuje da bude dio evropske priče", rekao je Nikšić.

Predsjednik Naše stranke Edin Forto istakao je da je ključno da je Bosna i Hercegovina zauzela evropsku perspektivu.

"Zauzeli smo evropski kurs koji je međunarodno ovjeren, a ne samo naša želja. Želim građanima Bosne i Hercegovine čestitati na tome što je BiH zauzela evropsku perspektivu iz koje ne smije nikada izaći dok ne postignemo ono što je bitno, a to je da sjedimo za istim stolom i glasamo ravnopravno sa najjačim državama u Evropi. To je naš cilj i za to radimo", istakao je Forto.

Predsjednik Naroda i pravde (NiP) Elmedin Konaković naglasio je da su pokazali da je u Bosni i Hercegovini moguće razgovarati i postizati dogovore.

"Mi smo uradili dvije velike stvari. Srušili smo zid populizma koji je okovao Bosnu i Hercegovinu desetak godina, a druga stvar je da smo pokazali da je u ovoj zemlji moguće razgovarati i dogovarati se. Ova koalicija je usvojila 16 evropskih zakona", rekao je Konaković i dodao:

"Ova priča u kratkom roku Bosnu i Hercegovinu može sa aspekta sigurnosti, stabilnosti, a pogotovo prosperiteta, staviti rame uz rame s onima kojima smo mi prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bili ekonomska sila, a oni su sada nama ekonomska sila. Utrostručili su svoj bruto domaći proizvod i pružili mnogo bolje uslove života građanima."

Konaković je poručio na kraju da Bosna i Hercegovina danas "priča stvarnu evropsku priču".

Evropsko vijeće donijelo je 21. marta odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom.

Evropska komisija je prošle sedmice objavila izvještaj u kojem je zaključila da BiH u dovoljnoj mjeri ispunjava uvjete za početak pristupnih pregovora s EU.

U decembru 2023. godine, lideri EU-a izrazili su spremnost da otvore pristupne pregovore kada BiH postigne potrebnu usklađenost sa kriterijima za članstvo u EU-u. Pozvali su Evropsku komisiju da izvijesti Evropsko vijeće o napretku najkasnije u martu ove godine, s ciljem donošenja odluke.

Bosni i Hercegovini je dodijeljen status kandidata za članstvo u EU-u u decembru 2022. godine, skoro sedam godina nakon što je podnijela zahtjev za članstvo u EU-u, u februaru 2016.

U mišljenju Evropske komisije iz 2022. godine navedeno je kako BiH mora implementirati 14 ključnih prioriteta koji se odnose na područja demokratije i funkcionalnosti države, vladavine zakona, osnovna prava i reformu javne uprave, kako bi se uskladila s kriterijima za članstvo u EU-u.