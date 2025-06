Imam Okanović: Ljudi se raduju Arnaudiji kao što su se radovali i Ferhadiji

"Arnaudija, kao i Ferhadija, svakako je kulturna, civilizacijska baština Banjaluke, svih njenih građana. To je bila, to treba da bude i to treba i da ostane", izjavio je Okanović povodom otvorenja ponovo izgrađene banjalučke džamije.