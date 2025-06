Dok mnogi muslimani prolaze kroz ramazan, mjesec posta, molitve i dobročinstva, razmišljajući o suštini života, obavezama i bogatstvima kojima su okruženi, za neke, poput radnika u jami Haljinići kod Kaknja, ramazan donosi dodatne izazove koji ih potiču na duboko razmišljanje o značaju vjere.

Jedan od njih je i Nedim Mašić. Nedim već osamnaest godina posti i isto toliko vremena radi u rudniku.

Tokom jednog prosječnog dana, znao je popiti i do 3-4 litra vode obavljajući teške fizičke poslove, ali tokom ramazana to nije slučaj. Ali uprkos tim izazovima, on ističe važnost jake volje, vjere i neuništivog duha koji ga potiče da izdrži.

"Dobra volja i čvrsta vjera mogu savladati sve", kaže Nedim, naglašavajući svoj, kako kaže, bosanski inat i duboku vjeru u Boga.

Unatoč zahtjevnoj vrsti posla, ono što ga okružuje podsjeća ga na pravu svrhu ramazana. To nije samo održavanje posta radi vlastite duhovne prakse, već i dijeljenje osjećaja s onima koji su u potrebi.

"To jest svrha ramazana i posta. Da mi podijelimo taj osjećaj s onima koji nemaju taj redovan obrok da jedu. Mi opet imamo nadu da će doći taj iftar. Kad vidimo ljude, prvenstveno u Palestini i tu djecu, koja nemaju ništa. Kad vidiš koliko ti ljudi, šta sve preživljavaju, da nemaju ni taj krov nad glavom, nemaju šta jesti. Hoće li danas jesti? Hoće li sutra jesti? Nama to daje toliku snagu da bi čovjek mogao dva dana da ne jede kada vidiš kako neko preživljava. Ali, opet, koju vjeru ima u Boga. Da opet kaže: 'elhamdulillah, hvala Allahu na svemu, na ovom stanju’. On zahvaljuje Allahu na onom stanju, a nema ništa, a šta ćemo mi? Imamo sve. Imamo zdravlje, imamo porodicu, imamo šta jesti. I sad da se ne možemo žrtvovati taj jedan mjesec, da bismo ispoštovali tu našu obavezu", ispričao je Nedim za TRT Balkan.

Nedim šalje poruku javnosti da ova situacija u Gazi služi kao podsjetnik na pravu svrhu posta.