Dvojica biciklista iz Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine krenuli su zajedno u Mekku kako bi obavili hadž, hodočašće muslimanskih vjernika.

Tokom ovog neobičnog putovanja kojeg su nazvali "Od Skoplja do Mekke 2024", 57-godišnji Qamuran Hirda iz Sjeverne Makedonije i 60-godišnji Adem Aljić iz Gračanice iz Bosne i Hercegovine ”pedalaće” hiljade kilometara kako bi stigli do Mekke.

Hirda, strastveni planinar, kazao je prije polaska na put da se pripremao psihički, fizički i finansijski za ovo putovanje iako se dugi niz godina bavi biciklizmom.

Ispričao je da je ranije često učestvovao na raznim putovanjima po Balkanu, pa sve do Turkiye.

Ozbiljan izazov

Naglasio je da je svjestan da je sigurno ozbiljan izazov ići na hodočašće u Mekku biciklom.

"Ovaj put će sigurno biti malo drugačije. Ovo je moj najveći izazov. Preći ćemo otprilike četiri hiljade kilometara. Naša ruta je od Skoplja do Bugarske, odatle do Turkiye. Preko Čanakkalea do Burse, zatim do Konye i onda do Gaziantepa ili Adane na tursko-sirijskoj granici", kazao je.

Kako je rekao, imali su želju da cijelo putovanje završe biciklom, ali to nije moguće zbog rata u Siriji, pa će iz Turkiye letjeti do Ammana, glavnog grada Jordana, a odatle će opet nastaviti putovanje na biciklima.

Putovanje će trajati dva mjeseca

Njihovo putovanje biciklom trebalo bi trajati oko dva mjeseca, a Hirda ističe kako planiraju posjetiti brojne gradove i dobiti informacije o historijskim objektima i džamijama tokom putovanja.

Dodaje kako također želi tokom puta uživati u ljepotama proljeća.

"Neki ljudi me pitaju: 'Zašto ne ideš avionom umjesto biciklom?' Oni to ne mogu shvatiti, pa im kažem: 'Vozeći se biciklom, vidim sve ispred sebe, uživam u prirodi, u svemu što nam je Bog podario. Ovo je religiozno. Želim na ovaj način da uživam dok ispunjavam ovu vjersku dužnost", kazao je.

Ovim putovanjem također želi da poveća svijest ljudi o važnosti životne sredine.

"Prelazim hiljade kilometara biciklom da bih poručio ljudima: 'Ne putujte automobilima, klonite se automobila, ne zagađujte zrak'", rekao je ovaj istinski avanturista.

Ljekar Adem Aljić iz BiH

Hirdi će na ovom putovanju do Mekke društvo praviti bosanskohercegovački ljekar Adem Aljić koji je već oko 700 kilometara putovao iz Bosne i Hercegovine do Skoplja, odakle dalje zajedno nastavljaju put.

Aljić također ističe kako je potpuno spreman fizički i psihički za ovo izazovno putovanje.

Dodaje kako će tokom puta nastaviti postiti sve do kraja mjeseca ramazana.

"Živimo u najtežem periodu od početka historije, otkako je ljudska noga kročila na planetu Zemlju, tako da pred kraj životnog i radnog vijeka odlučili smo moj prijatelj Qamuran i ja da obavimo hadž, jedan od pet temelja islama", kazao je Aljić, dodajući da ima punu podršku porodice u svom naumu.

"Porodica me je u ovome podržala i to mi je veoma važno. Želim reći da ne bi imalo smisla krenuti na ovaj put i ostaviti nekoga u tuzi i neimaštini", rekao je ovaj ljekar.

Prije nego su se zaputili na ovaj dugi put, u Skoplju su ih ispratili rodbina i prijatelji i poželjeli im mnogo sreće i dobrog zdravlja.

Hadž je jedan od temelja islama i zbog toga je za muslimane obavezno jedanput obaviti hadž, ako je osoba u mogućnosti.