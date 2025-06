Mubarek noć Lejletul-kadr nastupa večeras s akšam-namazom, a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore bit će obilježena prigodnim programima.

Ovim povodom za Agenciju MINA govorio je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji muftija ljubljanski Nevzet ef. Porić.

"Rođenje Muhammeda, a.s., dogodilo se u tamnom periodu arapskog društva koje je bilo duboko zaglibilo u negativnosti ljudske civilizacije. Poslanikov, a.s., život znatno se razlikovao od života njegovih sunarodnjaka, jer je zračio moralnošću, ljudskošću i poštenjem. Uzvišeni Bog pripremao ga je za najveličanstveniji događaj, primanje Objave Kur’ana, koja se dogodila u Noći kadra. Nakon razočarenja u okolinu, društvo općenito i sunarodnjake, Muhammed, a.s., bio je inspirisan početkom Objave Kur’ana koja se dogodila u mjesecu ramazanu u pećini Hira 610. godine po Isau, a.s", podsjetio je muftija.

Naglasio je da je mubarek noć Lejletul-kadr označila preokret ljudske civilizacije, "koja se podigla iz svojih najnižih slojeva u visoke stepene gospodstva, jer je Kur’an čovjeka oplemenio i izdigao ga na više nivoe te ga na taj način odvojio od animalnog svijeta".

"Odredio mu je mjesto Božijeg namjesnika (halife) na Zemlji. Početak Objave Kur’ana obavezao je muslimane na učenje, čitanje, istraživanje, razmišljanje i poučavanje. I ne samo to, već ih je Objava Kur'ana obavezala da promatraju i proniču kako u opći tako i vlastiti svijet. Kur'an traži od čovjeka da zadire u zakonitosti svega što je stvoreno, u zakonitosti nastanka svijeta i njegovog opstanka. To su bile prve poruke Noći kadra. Kur'an na više mjesta to potvrđuje, a donosi nam i posebno poglavlje o ovoj noći. Pored toga, u kur'anskim ajetima kada Uzvišeni Bog govori o postu i ramazanu, obavještava nas da je Objava Kur'ana počela u mjesecu ramazanu. Stoga su blagodati Noći kadra nemjerljive", kazao je Porić.

Naveo je da je Lejletul-kadr naglašena u Kur'anu na dva mjesta - suri El-Kadr i suri Ed-Duhan te da joj sunnet posvećuje posebnu pažnju.

"Muhammed, a.s., je u svojoj poslaničkoj praksi posebno ukazivao na važnost posljednje trećine mjeseca ramazana u kojem se nalazi ova mubarek noć. On nikada nije odredio koja je to noć, već je to učinio približno i preporučio sljedbenicima da je traže u neparnim noćima posljednje trećine mubarek mjeseca ramazana", kazao je muftija.

Porić je naglasio da Lejletul-kadr nosi mnoge povijesne rezultate i poruke.

"Dovoljno je spomenuti kao najveći rezultat pojavu Kur'ana i njegovo objavljivanje kao posljednje Božije riječi upućene čovjeku, kojem je ostavljeno da kroz buduću povijest sebe osmišljava, potvrđuje i razmišlja o sebi kao i o svemu onome što je povezano s njim u svijetu u kojem živi i dokazuje svoje razumsko postojanje, svoju ljudskost, ponašanje, ljubav, mir, slobodu, pravdu i istinu te da se bori protiv negativnosti, nepravde, nasilja i svega onoga što nije ljudsko i što je nekorisno čovjeku i njegovoj okolini", istakao je Porić.

U Noći kadra vjernici traže smiraj i kroz vapaje dove obraćaju se Gospodaru svjetova u nadi da će im primiti njihove molbe i ostale ibadete, dodao je muftija. Naglasio je da vjernici provode Lejletul-kadr u molitvi, razmišljanju i učenju Kur'ana, tražeći Božiju blizinu i duhovnu dubinu vjere.

"Ova noć donosi sa sobom posebnu atmosferu mira, spokoja i nadahnuća. Vjernici se okreću unutrašnjem preobražaju i traže smisao svoga života. Ova noć ih podstiče da se povežu s Uzvišenim Bogom na višem nivou i da razmišljaju o svojim postupcima, djelima i snovima", akcentirao je muftija Porić.

Poručio je da inspiracija koju donosi ova noć nije samo privremena, već treba da nas podstakne da stalno težimo biti u Božijoj blizini.

"Noć kadra treba biti trajna inspiracija koja nas podsjeća na Gospodara svjetova i povezanost s Njim. Treba nas podsjećati da se usredotočimo na naš unutrašnji rast, ljubav prema bližnjima i traženje smisla u životu. Desetljećima Noć kadra inspiriše vjersko obrazovanje u Islamskoj zajednici, koja je odredila Lejletul-kadr kao događaj koji je posvećen mektepskom i općenito obrazovanju, u cilju promovisanja nauke kao imperativa muslimanima sve do Dana sudnjeg. Poruke Kadra su obrazovanje, mir i ljudskost. Čovjek je u prvom planu. Uvijek se o njemu vodi računa. I praksa Muhammeda, a.s., potvrđuje izuzetnu pažnju ovom Božijem biću koje je odlikovao nad ostalim svojim stvorenjima. Neka nas Lejletul-kadr inspiriše da budemo bolji ljudi i da širimo ljubav i mir oko sebe kao što je to radio poslanik Muhammed, a.s.", zaključio je Porić.