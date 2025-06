Muslimani u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu obilježili su najodabraniju noć u islamskom kalendaru Lejletul-kadr.

Mubarek noć Lejletul-kadr nastupila je večeras s akšam-namazom, a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore obilježena je prigodnim programima.

Programu je prisustvovao i prigodno se obratio reisul-ulema Islamske zajednice Husein-ef. Kavazović koji je kazao da većina muslimana u svijetu vjeruje da je Lejletul-kadr, koja se spominje u Kur'anu i za koju se kaže da je bolja od hiljadu mjeseci, i da se u ovoj noći na "Zemlju spušta hiljade meleka".

"Kur'an sugerira da je riječ o nečemu iznimnom, veoma važnom za sve nas. U takvim situacijama, ljudi bi trebali ozbiljno razmisliti o tome, o svom stanju i svrsi svog postojanja: da li nam se život odvija u ispravnom pravcu", rekao je Kavazović.

Dodao je da će neko ovu noć provesti u namazu, neko u učenju Kur'ana, neko u dovama, a neko u pomaganju slabijima, siromašnima, bolesnima.

"Shodno svom viđenju trenutnih potreba postupajte po tome i u ovoj veličanstvenoj noći najviše činite ono u čemu nalazite najveće zadovoljstvo", rekao je reis Kavazović.

Dodao je da se čovječanstvo našlo u nezavisnoj situaciji, s neizvjesnom budućnošću.

"Molim vas da večeras razmislimo o ovome i vidimo kakva je naša uloga u tome. Donesimo odluku da ćemo promijeniti svoj život i iznova uspostaviti vezu s dragim Bogom i podebljati tu vezu", rekao je Kavazović i dodao:

"Savremena civilizacija očigledno posustaje u svom hodu. Čini nam se da u ovom obliku neće potrajati još dugo, jer je postala nepravedna. Šaka pojedinaca drži skoro polovinu svjetskog kapitala u rukama, a jedan pojedinac raspolaže s više novca nego nekoliko država zajedno i postala je nehumana."

Pozvao je vjernike da ne zaborave narod u Gazi, koje su, kako je kazao, izdali i ostavili svi, muslimani i nemuslimani.

"U Gazi se brutalno i nemilosrdno mjesecima, danonoćno, masakriraju djeca, žene, starci, bolesnici. Uništavaju se i otimaju njihovi domovi, zemlje i uskraćuje im se hrana, voda i lijekovi. Uništavaju im se džamije, crkve, bolnice i škole i sve što su ljudske ruke izgradile, dok svijet stoji i to mirno posmatra. Muslimanske i nemuslimanske zemlje šute u svojoj navodnoj nemoći. Štaviše, najutjecajnije zemlje otvoreno podržavaju one koji čine to zlo. Štite ih i šalju im oružje", rekao je reis Kavazović.

Dodao je da se u današnjem svijetu nemoral promoviše kao civilizacijsko dostignuće.

"U današnjem svijetu malo je obraćanja Bogu, a puno nasilja i nepravde. Današnji čovjek je u velikoj mjeri zaboravio na svog Stvoritelja, pa je on Uzvišeni, kako je to i obećao u svojoj kniizi učinio da čovjek zaboravi samog sebe. Posljedica toga je besmisao i nestanak sreće, iskrenosti, ljubavi i ljudske topline, ali i nestanak brojnih berićeta koji su podignuti s ove zemlje. Stoga vas u ovoj blagoslovljenoj noći pozivam da se vratimo pravom putu", poručio je reis Kavazović.

U organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, centralna svečanost je upriličena i u Istiklal džamiji na Otoci, uz predavanje, prigodan program i učenje odlomaka iz Kur'ana.

Lejletul-kadr je za muslimane najodabranija noć u godini. U ovoj noći počela je objava Kur`ana, posljednje Božije objave i upute čovječanstvu. To je noć za koju muslimani vjeruju da se određuje sudbina i da u njoj čovjek može zaslužiti oprost od grijeha.

U kur'anskoj suri El-Kadr, koja je posvećena upravo ovoj noći, za Lejletul-kadr se kaže da je vrednija od 1.000 mjeseci.

Inače, u svim džamijama Islamske zajednice u BiH i dijaspori, ova noć je obilježena posebnim molitvama i programima.