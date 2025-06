Hrvatski košarkaški stručnjak i trener turskog prvoligaša Anadolu Efesa Tomislav Mijatović u intervju za Anadolu izjavio je kako je poziv da dođe u ovaj turski klub promijenio njegov život.

Odgovarajući na pitanja novinara Anadolu, Mijatović je govorio o radu u Anadolu Efesu u koji je kao pomoćni trener stigao još 2010. godine, a ove godine je preuzeo poziciju trenera. Ističe kako se osjeća sretnim što radi u Anadolu Efesu.

"Ja sam samo mali dio svog tima koji pokušava usmjeravati i pomagati igračima. Ovdje imamo jednu kulturu. Uvijek govorim ljudima 'Mi smo Anadolu Efes' i to ima duboko značenje. Ovaj dres i povijest kluba zahtijevaju od nas sve napore. Anadolu Efes ima veličanstvenu organizaciju. Moramo dati sve od sebe da je sačuvamo", kaže Mijatović.

Objašnjavajući da Anadolu Efes uvijek teži za najvećim uspjehom, 44-godišnji trener nastavlja:

"Ne možete postići dugoročni cilj bez pobjede u malim bitkama. Svjesni smo svega. Fokusirani smo samo na sljedeći meč. To nam je trenutno najveći cilj. Kao što vidite po osvojenim prvenstvima, uspostavili smo 'dinastiju' i moramo je nastaviti."

Govorio je i o promjenama u ekipi na početku sezone.

"Ponekad promjene u timu mogu biti potrebne. Neki igrači mogu završiti karijeru. Imali smo igrače poput Micića koji su otišli u NBA. Kada ste uspješni, sasvim je normalno da vaši igrači primaju ponude. Svako će pokušati dobiti komad te torte. U ovom slučaju morali smo obnoviti ekipu. Trudili smo se dati sve od sebe. Doveli smo kvalitetne igrače. Kao Anadolu Efes, moramo nastaviti pobjeđivati", kaže Mijatović.

Navodeći da je vrlo mlad počeo trenirati u zagrebačkoj Ciboni, Mijatović je podsjetio da je njegova avantura u Anadolu Efesu započela 2010. godine.

"Velimir Perasović me pozvao u Anadolu Efes. Ovo je bio poziv koji mi je definitivno promijenio život. Bio je to poziv koji je uvelike utjecao na moj profesionalni i privatni život. Svaki put kad vidim Perasovića, zahvalim mu se na ovoj prilici. Radio sam s mnogo kvalitetnih trenera u Anadolu Efesu. To mi je omogućilo da se razvijam i učim nove stvari ne samo u košarci, nego u svakom pogledu", zaključuje Mijatović.