Mnogobrojni vjernici iz Banjaluke, drugih gradova u Bosni i Hercegovini i inostranstva klanjali su jutros bajram-namaz u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjaluci, gdje je hutbu kazivao muftija banjalučki Ismail ef. Smajlović.

„Želim čestitati svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun i svim građanima poželjeti da se u danima Bajrama osjećaju ugodno i da podijele ove radosti koje muslimani obilježavaju širom svijeta. Kao muftija banjalučki želim podijeliti radost i zadovoljstvo što današnji Ramazanski bajram počinje u vedrini, u svjetlu, u ljepoti onako kako to priliči Banjaluci kao gradu. Raduje me da na licima naših vjernika, građana, prepoznajem vedrinu, raspoloženje onako kako je to tradicija, kako je to običaj“, rekao je muftija banjalučki i dodao da se nada da će u bajramskim danima imati priliku da razmjene mnogo pozitivne energije, lijepih riječi i onoga što će potaći da se u narednom periodu ide u bolje sutra.

Ovaj praznik poseban je i za Mustafu Dervišića, porijeklom iz Banjaluke, a koji je došao iz Švajcarske kako bi klanjao bajram-namaz u Ferhadiji.

„Ako sam mogao 20 sati da vozim da bi stigao na ovaj dan u svoj rodni grad, onda mi znači puno“, kazao je on.

Kaže da se putovanje isplatilo, jer i 25 sati da je vozio, jer je neprocjenjivo vidjeti svoj rodni grad.

„Došao sam ekstra sa rođakom da klanjam bajram-namaz i evo klanjao sam i stvarno sam se iznenadio koliko je lijepo i dobro“, kazao je Tufik Vuković, koji je došao iz Jajca.

Dodao je da bajram-namaz klanja otkako zna za sebe, a godinama je imao želju da dođe u Ferhadiju, prije nego što umre.

„Sad mi je drago, ne bih žalio sada kada bih umro“, dodao je on.

Po završetku bajram-namaza vjernicima okupljenim u dvorištu Ferhadije praznik je čestitao i Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.