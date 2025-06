Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća i vijenaca, drugog dana Ramazanskog bajrama na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježen je Dan šehida.

Centralni događaj održan je na Šehidskom spomen-mezarju Kovači u Sarajevu gdje je položeno cvijeće na centralnom platou i na mezaru prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.

Programu su, između ostalih, prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH Željko Komšić, porodice šehida, predstavnici boračkih organizacija i druge delegacije.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović rekao je da je danas tu kako bi iskazao duboko poštovanje šehidima i poginulim borcima koji su branili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

“Naša je obaveza, kao i budućih generacija da čuvamo uspomenu na one koji su dali najviše što se moglo za odbranu naše domovine”, rekao je Bećirović.

Poručio je onima koji na bilo koji način “dovode u pitanje budućnost nezavisne i suverene BiH, da se ne igraju s vatrom”.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da je njegova ljudska obaveza biti ovdje danas zbog onih koji su “svoje živote dali za ovu zemlju”.

“I to je jedan od razloga zašto sam ja danas tu. Ne zbog toga samo što sam član Predsjedništva, nego osjećam da svojim suborcima i svojim drugovima po oružju treba odati počast", rekao je Komšić.

Rekao je da na ovaj način porodicama šehida žele poručiti da nisu zaboravljeni.

“Dakle, to je nešto što će vjerovatno pratiti i moju generaciju i mene u okviru te generacije do kraja života. A šta će biti poslije sa novim generacijama, to je sasvim druga priča. I to je do njih”, rekao je Komšić.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice od 23. januara 1995. godine, u Bosni i Hercegovini je drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen Danom šehida, kao dan sjećanja na sve one koji su dali živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru.

Taj dan se obilježava obilaskom šehidskih mezarja, posjetama šehidskim porodicama, molitvama za sve šehide i podsjećanjem na njihovu žrtvu.