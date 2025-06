Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik danas je u Beogradu javno, na konferenciji za novinare, negirao genocid u Srebrenici, poručivši kako je to izmišljena forma u kojoj se pokušava satanizirati čitav srpski narod. Rekao je da će RS, ukoliko dođe do usvajanja rezolucije o Srebrenici, napustiti odlučivanje u BiH i ne vidi nikakav smisao da ostane sastavni dio Bosne i Hercegovine.

U Beogradu je danas održan sastanak predstavnika Srbije i RS-a, a sastali su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i predsjednikom Narodne skupštine RS Nenadom Stevandićem. Nakon sastanka održana je konferencija za novinare.

Dodik je rekao kako je u Beograd došao da Vučića i njegov tim obavijesti o "situaciji vezano za mimo procedure pokrenute procese na nivou UN-a, vezano za pitanje Srebrenice koje žele da kvalifikuju kao genocid".

"Prvo, rekao sam i javno govorim da genocid se nije desio, genocid je izmišljena forma u kojoj su pokušali da satanizuju čitav srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Hagu to prebace na kolektivnu odgovornost tog jednog naroda, srpskog naroda“, rekao je Dodik, te nastavio:

"Mi smatramo da je ovo direktno rušenje mogućnosti da se živi zajedno u BiH, da je taj izmišljeni akt u Ujedinjenim nacijama upućen bez saglasnosti organa BiH, da se lažno predstavljaju kao da predstavljaju BiH, što naravno nije tako. Oni predstavljaju samo muslimansku, odnosno bošnjačku stranu i direktno su upereni protiv RS-a i srpskog naroda u cjelini“, rekao je Dodik.

Dodik je potom dešavanja oko rezolucije o Srebrenici doveo u vezu sa aktuelnom situacijom i dešavanjima u Gazi.

"Sve se to čini i sve je to u trenutku kada se vješto koristi ono što se danas dešava u Gazi, u kojoj su stradanja daleko veća i nadmašuju sve poznate u posljednje vrijeme, ali se želi fokus zadržati upravo i isključivo na Republici Srpskoj i srpskom narodu“, ustvrdio je Dodik.

Najavio je da će 18. i 19. aprila održati veliki narodni miting u Banja Luci, te najavio poteze NSRS-a ukoliko dođe do usvajanja rezolucije.

"Narodna skupština će donijeti odluke mislim da ukoliko dođe do odlučivanja po ovome što se, kažem, opet mimo procedura pokreće, da će Republika Srpska napustiti odlučivanje u BiH i ne vidi nikakav smisao da u BiH ostanemo kao sastavni dio BiH i mi ćemo naš status tražiti i regulisati na način da samostalno pokušamo nastaviti dalje. Jer ako neko pokušava uporno da kvalifikuje krivicu za jedan narod a traži da mi živimo s njima to je zaista nešto što je apsurdno, nema nikakvog smisla, ne vodi nikakvom pomirenju", rekao je Dodik, te dodao:

"Dakle, u Srebrenici je na tom istom prostoru poginulo, ubijeno 3.500 Srba i nešto oko 4.100 Bošnjaka. Stradanje Srba je odbačeno kao takvo, a samo se favorizuje priča o stradanju Bošnjaka".

Vučić o protivljenju donošenja rezolucije o Srebrenici u UN-u: Borit ćemo se do posljednjeg trenutka

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, nakon sastanka sa predstavnicima iz RS-a u Beogradu, govorio je o aktuelnoj rezoluciji o Srebrenici, poručivši kako znaju da su im šanse male, ali kako će se boriti do posljednjeg trenutka da ne dođe do njenog usvajanja.

Vučić je na konferenciji za novinare najavio da će u ponedeljak poslati specijalnog izaslanika kod predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i tražiti da "dobro razmotre kršenja svih procedura", a u kontekstu rezolucije o Srebrenici.

"Republika Srpska nije deo Ujedinjenih nacija. Republiku Srpsku ne slušaju čak ni u Bosni i Hercegovini, kada ima drugačiji stav i ne uvažavaju ga. I Srbija će sama političkim, ne vojnim, političkim sredstvima da se suprotstavi svim NATO zemljama, od Turske do Nemačke, s tim da znamo da su nam šanse minimalne, ali ćemo se boriti do poslednjeg trenutka", rekao je Vučić, te dodao:

"I tog dana kad budete usvajali tu rezoluciju ako je budete usvajali. I tog dana pokazat ćemo vam koliko smo ponositi. I da nas nikada nećete podjarmiti. I da nas nikada nećete podjarmiti. I nikada srpski narod neće pristati na sve vaše pritiske, ucene i besmislene optužbe."

Najavio je kako će tih dana pozvati sve građane Srbije i Srpske da istaknu nacionalna obilježja.

"Na svakom mestu istaći ćemo naše zastave, naše nacionalno obeležje. Dan kasnije. Dan pošto nas proglase, pošto se prave naivni i blesavi, znaju oni dobro šta rade. Pošto nas proglase za genocidni narod. E dan kasnije ćemo da istaknemo naša nacionalna obeležja. Našu najlepšu trobojku. I da im pokažemo da Srbiju i srpski narod nikada neće moći da sruše. Ma koliko se trudili. I nemojte da se pravite naivni", poručio je Vučić.

Rekao je kako "imaju posla s lažovima", alaudirajući na one koji su uključeni u rad na rezoluciji o Srebrenici. Rekao je kako je "objavljeno 9.200 tekstova o tome kako sam snajperom ubijao oko Sarajeva". Sve to je, ustvrdio je Vučić, "služilo da bi došli do ovoga, da bi pravili atmosferu žigosanja Srba".

Vučić se osvrnuo na izjave predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, na čiji račun je iznio niz uvreda, nazvavši ga "lažovom i falsifikatorom".

"Ne radiš ovo ti, ovo rade Nemci, Englezi i neki drugi. A ti si niko i ništa. Kao što si uvek i bio, sem sitnog lažova i falsifikatora. I to kad pobedite, nisi to ti pobedio i vi. Nego Nemci, Englezi, Amerikanci i ostali su nešto jači od Srbije. A to koliko, borit ćemo se. Borit ćemo se do poslednjeg trenutka, do poslednje kapi znoja", rekao je Vučić.