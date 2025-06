Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, nakon sastanka sa predstavnicima iz RS-a u Beogradu, govorio je o aktuelnoj rezoluciji o Srebrenici, poručivši kako znaju da su im šanse male, ali kako će se boriti do posljednjeg trenutka da ne dođe do njenog usvajanja.

U Beogradu je održan sastanak rukovodstva bh. entiteta RS i Srbije predvođen Miloradom Dodikom i Aleksandrom Vučićem. Sastanku su prisustvovali i predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Vučić je na konferenciji za novinare najavio da će u ponedjeljak poslati specijalnog izaslanika kod predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i tražiti da "dobro razmotre kršenja svih procedura", a u kontekstu rezolucije o Srebrenici.

"Republika Srpska nije deo Ujedinjenih nacija. Republiku Srpsku ne slušaju čak ni u Bosni i Hercegovini, kada ima drugačiji stav i ne uvažavaju ga. I Srbija će sama političkim, ne vojnim, političkim sredstvima da se suprotstavi svim NATO zemljama, od Turske (Turkiye) do Nemačke, s tim da znamo da su nam šanse minimalne, ali ćemo se boriti do poslednjeg trenutka", rekao je Vučić, te dodao:

"I tog dana kad budete usvajali tu rezoluciju ako je budete usvajali. I tog dana pokazat ćemo vam koliko smo ponositi. I da nas nikada nećete podjarmiti. I nikada srpski narod neće pristati na sve vaše pritiske, ucene i besmislene optužbe."

Najavio je kako će tih dana pozvati sve građane Srbije i Srpske da istaknu nacionalna obilježja.

"Na svakom mestu istaći ćemo naše zastave, naše nacionalno obeležje. Dan kasnije. Dan pošto nas proglase, pošto se prave naivni i blesavi, znaju oni dobro šta rade. Pošto nas proglase za genocidni narod. E dan kasnije ćemo da istaknemo naša nacionalna obeležja. Našu najlepšu trobojku. I da im pokažemo da Srbiju i srpski narod nikada neće moći da sruše. Ma koliko se trudili. I nemojte da se pravite naivni", poručio je Vučić.

Rekao je kako "imaju posla s lažovima", alaudirajući na one koji su uključeni u rad na rezoluciji o Srebrenici. Rekao je kako je "objavljeno 9.200 tekstova o tome kako sam snajperom ubijao oko Sarajeva". Sve to je, ustvrdio je Vučić, "služilo da bi došli do ovoga, da bi pravili atmosferu žigosanja Srba".

Vučić se osvrnuo na izjave predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, na čiji račun je iznio niz uvreda, nazvavši ga "lažovom i falsifikatorom".

"Ne radiš ovo ti, ovo rade Nemci, Englezi i neki drugi. A ti si niko i ništa. Kao što si uvek i bio, sem sitnog lažova i falsifikatora. I to kad pobedite, nisi to ti pobedio i vi. Nego Nemci, Englezi, Amerikanci i ostali su nešto jači od Srbije. A to koliko, borit ćemo se. Borit ćemo se do poslednjeg trenutka, do poslednje kapi znoja", rekao je Vučić.