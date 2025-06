Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je na uvrede predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

“Pravosnažnim presudama najviših sudova Ujedinjenih nacija (Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju) potvrđeno je da je nad Bošnjacima u UN sigurnoj zoni Srebrenica počinjen genocid. To su sudske presude koje ne mogu biti izbrisane iz historije čovječanstva. Najviši sudovi UN-a su donijeli pravosnažne presude i to nikakvi politički spinovi predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića ne mogu izbrisati. Kao predsjednik države koja je članica UN-a, on ima obavezu da poštuje presude sudova UN-a", poručio je Bećirović.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je nakon sastanka s predsjednikom bh. entiteta Miloradom Dodikom iznio je niz uvreda na račun Bećirovića, nazvavši ga "lažovom i falsifikatorom".

"Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je očito nervozan jer cijeli civilizirani svijet shvata njegovu manipulantsku strategiju i taktiku. Ne zaboravimo, riječ je o najbližem decenijskom saradniku presuđenog zločinca Vojislava Šešelja, učesniku u varvarskoj opsadi Sarajeva i autoru mračne izjave 'za jednog Srbina, ubit ćemo 100 Muslimana'. On je posljednja osoba koja može držati lekcije bilo kome u regiji", rekao je Bećirović.

Dodao je da je njegovo zalaganje za civilizacijske vrijednosti, istinu i pravdu, a koje je zasnovano na činjenicama i argumentima, ne može niko zaustaviti uvredama i neistinama.

"Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je još jednom pokazao da je retoriku mijenjao, ali suštinsku politiku nikada nije. Za razliku od njega, nastavljam još snažnije zalaganje za poštivanje elementarnih normi međunarodnog prava i civilizacijskih vrijednosti", rekao je Bećirović.