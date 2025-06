Amaya Rahman, desetogodišnja učenica u Velikoj Britaniji, prikupila je osam hiljada funti (9.370 eura) za djecu Gaze tokom akcije prikupljanja pomoći u svojoj lokalnoj školi.

Amaya pohađa Osnovnu školu "St Bartholomews CE" u glavnom britanskom gradu Londonu.

Djevojčica i njen otac Weybudur Rahman govorili su za Agenciju Anadolu o akciji pomoći koja je pokrenuta prošlog novembra za djecu raseljenu iz svojih domova u Gazi.

Amaya je kazala da je bila vrlo tužna i ljuta zbog onoga što se dešava u Gazi, ali je željela da to osjećanje pretvori u dobro djelo.

"Dan kada sam odlučila da pokrenem akciju je bio dan kada sam se zasitila svega. Onda sam sjela i pomislila u sebi šta mogu da uradim, a onda sam otišla i razgovarala sa direktorom škole", kazala je Amaya.

Posebno se zahvalila na ogromnoj podršci direktoru škole.

"Zapravo, direktor škole mi je pomogao da ovo organizujem jer bez njegove pomoći danas ne bih ni bila ovdje", rekla je Amaya.

Kako je navela, njen početni cilj bio je prikupiti šest hiljada funti.

"Prošlog novembra najhladniju noć smo proveli u dvorištu škole kako bi prikupili novac za djecu u Gazi i uspjeli smo skupiti nešto više od osam hiljada funti", kazala je učenica.

Istakla je da je razgovarala i sa predstavnicima međunarodne nevladine organizacije sa sjedištem u Velikoj Britaniji "Save The Children".

"Rekli su da je novac koji smo prikupili dovoljan da obezbijedimo siguran prostor za djecu u Gazi. Sav novac će biti prebačen djeci u Gazi", pojasnila je Amaya.

Podrška mnogih prijatelja

Amaya je ispričala kako su je mnogi prijatelji podržali, ali i da su neki pesimistično gledali na njenu ideju.

"Neki su mi prilazili i pitali: 'Na čijoj si ti strani?'", rekla je Amaya, i dodala:

"Neki ljudi su bili grubi prema meni u vezi s tim, ali najbolje što smo mogli da uradimo je da ih ignorišemo i mnogi moji prijatelji su mi bili velika podrška."

Naglasila je da se akcija nastavlja te da je njen cilj da organizuje više humanitarnih događaja.

"Nadam se da ću organizovati više humanitarnih akcija i da će ovo postati godišnji događaj u mojoj školi te da djeca u Palestini više neće živjeti u ratu", istakla je Amaya.

Poruka od Amaye

Dodala je da želi da inspiriše i drugu djecu koja žele da podrže vršnjake iz Gaze.

"Samo slušajte svoje srce. Ako vam neko kaže da to ne radite, ali vi osjećate da možete, onda to uradite. Ako vam neko kaže 'ne', to ne znači da to ne možete uraditi. To znači da postoji drugi način da to uradiš", rekla je desetogodišnjakinja Amaya.

Odlučnost njegove kćerke

Njen otac, Weybudur Rahman, izjavio je da su insistiranje i odlučnost njegove kćerke impresionirali direktora škole i odigrali važnu ulogu u pokretanju akcije kako bi skupili donaciju.

Istakao je da je ukupno osam porodica u dvorištu škole provelo noć u vrećama za spavanje uprkos hladnoći od dva stepena ispod nule.

Potom je otkrio razloge zašto je njegova kćerka pokrenula akciju.

"Mislim da je ovo samo pitanje nepravde, jer očigledno kada se nešto dogodi u Ukrajini ljudi su skupljali novac za Ukrajinu, a zašto ljudi sada ništa ne pričaju o Palestini? Zašto se nešto ne radi i za Palestinu", upitao je Weybudur Rahman.

Naglasio je da je najviše fasciniran energijom i entuzijazmom Amaye kako bi učinila dobro djelo i pomogla drugima, dodajući da je kao otac ponosan zbog toga.