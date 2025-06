Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović prisustvovao je u ponedjeljak centralnoj svečanosti obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine u kasarni "Adil Bešić" u Bihaću.

Bećirović se obratio na centralnoj svečanosti povodom obilježavanja 32. godišnjice od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 19. godišnjice 2. pješadijskog – rendžerskog puka Oružanih snaga BiH i, između ostalog, poručio da se "s najvećim ponosom sjećamo Armije Republike Bosne i Hercegovine i čuvamo tradiciju slobodarske Armije RBiH koja je branila multietničku, demokratsku i nedjeljivu državu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnih građana i naroda".

"Armija RBiH je najzaslužnija za činjenicu da su odbranjeni rezultati legalnog i međunarodno priznatog referenduma za nezavisnu, suverenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu. Kao predsjedavajući Predsjedništva BiH duboku zahvalnost iskazujem onima koji su žrtvovali svoje živote za odbranu države Bosne i Hercegovine, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca, zlatnim ljiljanima i svim borcima za nesebičan doprinos u odbrani i izgradnji naše države Bosne i Hercegovine", istakao je Bećirović.

Zahvalnost je iskazao i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine

"Danas su Oružane snage BiH jedina legalna vojna sila u našoj državi. One su, između ostalog, zadužene i spremne za pružanje vojne odbrane Bosni i Hercegovini, kao i pomoć civilnim organima i stanovništvu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da često čujemo neodgovorne izjave pojedinaca koji prijete našoj domovini, posebno želim naglasiti temeljni cilj Oružanih snaga BiH, a to je osiguranje suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine”, rekao je Bećirović.

Dodao je da Oružane snage BiH predstavljaju garant sigurnosti za svakog čovjeka.

"One su legalna oružana sila koja je uvijek spremna da, zajedno sa stotinama hiljada patriota u državi i inozemstvu, brani našu domovinu", naglasio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Ponovio je da su državni organi Bosne i Hercegovine jasno definisali strateške ciljeve - punopravno članstvo u NATO i Evropskoj uniji.

"Zahvaljujem se NATO-u i našim saveznicima na pomoći i podršci u jačanju Oružanih snaga BiH, kao i cjelokupnog sigurnosnog i odbrambenog sistema. Prije sedam dana sam u Briselu, u kapacitetu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, razgovarao s generalnim sekretarom NATO-a. Ohrabruje činjenica da je u sjedištu NATO-a iskazana spremnost da se Bosni i Hercegovini pomogne na njenom ubrzanom putu u evroatlantske i evropske integracije. U Briselu sam pokrenuo konkretne aktivnosti i jasno ukazao da je punopravno članstvo u NATO-u najbolja garancija sigurnosti za sve ljude. To je najbolje moguće naslijeđe koje možemo ostaviti našoj djeci i budućim generacijama. Mi smo uvijek budni i oprezni, ali i svjesni da bitku za Bosnu i Hercegovinu moramo voditi u institucijama države i isključivo institucionalnim putem. Mi nećemo nikada pokleknuti. Jačat ćemo državne institucije i naše veze sa Sjevernoatlantskim savezom. Snažit ćemo Oružane snage BiH. Čuvat ćemo državu Bosnu i Hercegovinu i nastavit ćemo evropski i evroatlantski put", poručio je Bećirović.