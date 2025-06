Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u poslijepodnevnim satima na mostarski aerodrom čime je obilježeno uspostavljanje direktne aviolinije između Beograda i Mostara.

Vučića, koji će boraviti u dvodnevnoj posjeti BiH gdje će prisustvovati otvaranju Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, dočekali su predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, gradonačelnik Mostara Mario Kordić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović i premijerka HNŽ-a Marija Buhač.

Nakon ceremonije povodom prvog redovnog leta Beograd- Mostar u VIP salonu mostarskog aerodroma održan je sastanak Krišto i Čovića sa srbijanskim predsjednikom.

Krišto: Preko Beograda bit ćemo povezani s više od 80 posto svjetskih destinacija

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto kazala je u ponedjeljak na mostarskom aerodromu, nakon obilježavanja uspostavljanja direktne aviolinije između Beograda i Mostara, da ta linija ima višestruki značaj kako za Mostar tako i za cijelu BiH, kao i za razvoj gospodarstva i turizma.

"Sretnimo što svjedočimo otvaranju ove linije. Ova zračna linija doista ima višestruki značaj kako za Mostar tako i za cijelu BiH. Preko Beograda smo, evo, povezani s više od 80 posto svjetskih destinacija, a informirana sam i da je u ovom trenutku prodano više od 2.000 karata ovih linija, što također govori o njihovom značaju" rekla je Krišto.

Pored toga, smatra ona, direktna aviolinija između Beograda i Mostara, ima i gospodarski i turistički značaj.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH najavila je i zajedničke sastanke radnih timova na kojima će se razgovarati, kako kaže, o brojnim temama koje se tiču kako bilateralnih odnosa između BiH i Srbije tako i onim koje su od interesa za cijelu regiju.

Vučić: Aviolinija od značaja kako za građane tako i za ekonomiju

U obraćanju novinarima srbijanski predsjednik istaknuo je značaj ove linije kako za građane Mostara i Beograda, tj. dvije države, tako i povezanost u ekonomskom smislu.

"Zaista sam sretan zbog ovoga, jer mislim da je ova aviolinija od velikog značaja za Mostar i Beograd, odnosno BiH i Srbiju i povezivanje naših naroda", istaknuo je Vučić.

Kazao je i kako je povratna karta Beograd -Mostar, avionom koji leti 40 minuta i koji ima 108 mjesta te koji će letjeti tri puta tjedno, vrlo pristupačna - 104 eura.

"Ova aviolinija će osim praktičnog značaja za građane dodatno povezati poslovne zajednice te će biti više biznis partnera iz Mostara u Beogradu i obrnuto", istaknuo je Vučić, podsjetivši i na Gospodarski sajam koji se održava ovaj tjedan u Mostaru.

"Sretan sam što ćemo još jednom nazočiti Sajmu gospodarstva koji se održava u Mostaru, a što je i za nas izuzetan događaj i na tome čestitam organizatorima", dodao je Vučić.

Također je naveo kako će u duhu partnerskih odnosa Srbija nastaviti razvijati suradnju s BiH.

"Mislim da je od posebnog značaja da počinjemo s malim stvarima, kao što smo počeli s osnivanjem Air Srbije prije desetak godina, a koja je 2023. godine jedina prevezla oko 4,2 milijuna putnika, a ove godine očekuje čak 5 milijuna. Dakle, krenulo se s minimalnim očekivanjima te sam siguran da će i ova linija dovesti do velikoga uspjeha. Hvala na angažmanu i mudrosti, što ste prepoznali koliko je to značajno za Mostar, HNŽ i čitavu BiH kao i za Beograd, odnosno Srbiju" zaključio je srbijanski predsjednik.

Letjet će tri puta sedmično

Direktnu avioliniju između Beograda i Mostara uspostavila je kompanija "Air Serbia".

Avioni "embraer 175" će do Mostara letjeti tri puta sedmično – ponedjeljkom, petkom i nedjeljom, let će trajati 50 minuta, a cijena povratne karte kreće se po cijeni od 104 eura.

Ugovor između Grada Mostara, kompanije Air Serbia i mostarskog aerodroma potpisan je 2. februara u mostarskoj Gradskoj vijećnici čime je ta linija obnovljena nakon više od 30 godina.

"Avio-linija Beograd-Mostar je naš interes, kao i interes Bosne i Hercegovine. To su naši interesi, to je partnerska zemlja, idemo u partnerstvo. To je dobro za naš narod, karte će biti veoma jeftine i moći će da putovati ljudi iz Nevesinja, Ljubinja, Trebinja. Svi će moći koristiti mostarski aerodrom", rekao je Vučić ranije za RTS.