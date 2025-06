Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas u Zagrebu da podržavaju cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i žele da politički akteri i stranke pronađu dovoljno odgovornosti u međusobnom dijalogu i rješavaju pitanja na način koji je koristan za BiH i integrativan, a ne dezintegrativan.

„A da se pri tom riješi i to vječno pitanje s kojim su Hrvati kao konstitutivan narod nezadovoljni, a to je način izbora članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine s teritorije Federacije BiH jer je to jedna anomalija koja opterećuje međusobne odnose i ne pridonosi izgradnji povjerenja“, istakao je Plenković.

Komentarišući trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, Plenković je rekao:

„Mi gledamo na Bosnu i Hercegovinu jako pozitivno. Bosna i Hercegovina je susjedna zemlja, prijateljska zemlja, zemlja za koju se zalažemo gotovo kao da se zalažemo za Hrvatsku. Ono što smo učinili u proteklom razdoblju nastojeći stvoriti ozračje među drugim liderima Europske unije da se donese ta pozitivna odluka koja je po meni najdalekosežnija istinska strateška odluka za Bosnu i Hercegovinu, a to je otvaranje pristupnih pregovora, čime smo praktički zacrtali smjer i unutarnjih reformi, gospodarskih, socijalnih, pravnih, institucionalnih, ali i strateško opredjeljenje zemlje, jer kada neko krene u taj veliki transformativni proces ka članstvu u EU, onda on i zna koje to svjetlo na kraju tunela vidi i ono je dobro i za koheziju zemlje i za njenu cjelovitost.“

Na pitanja o secesionističkim izjavama Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, rekao je da se te poruke periodično ponavljaju.

„Mislim da kod svih prevladava razum, odgovornost, želja za mirom i za suradnjom“, izjavio je Plenković.