"Rezoluciju o genocidu u Srebrenici podržavam, kao i članstvo Kosova u Vijeću Evrope", poručio je danas u Zagrebu predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Nacrtom Rezolucije o genocidu u Srebrenici je, između ostalog, predviđeno da se 11. juli svake godine obilježava kao "Međunarodni dan sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine". Generalna skupština Ujedinjenih naroda (UN) bi o tome trebala raspravljati 2. maja, dok je rasprava o Nacrtu rezolucije najavljena za danas na zatvorenom sastanku u UN-u.

"To je tako, to je hrvatska politika i tu se neće ništa promijeniti", poručio je Milanović.

Govorio je i o predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću koji je u utorak svečano otvorio Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru koji je po 25. put ugostio privrednike iz regije i svijeta, kao i brojne regionalne državnike i goste. Među prisutnima su bili i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik.

"Vidjeli ste jučer Vučića i Plenkovića kako se grle u Mostaru, a prije toga, Vučića, Milorada Dodika s jedne strane, s druge strane rukovodstvo HDZ-a. Oni to smiju, a mi drugi, koji nismo Hrvati, ne smijemo. To nije licemjerno, to je beskrajno drsko, primitivno. A sa Vučićem ili ko god bio predstavnik, volja ili izbor srpskog naroda, upravo na taj način, i sa tom činjenicom i sa tom važnom porukom pred očima. Jer to je poruka. To je bio Boris Tadić, moj prijatelj i dan danas. To su ljudi sa kojima sam odlično radio, ali promijenilo se. Srbi imaju drukčiji izbor. U Crnoj Gori se promijenilo pa normalno radimo. Sa Albancima ćemo uvijek biti prijatelji i bliski, bez ambicije da napakostimo Srbiji", pojasnio je Milanović.

Kako je kazao, to je njihov izbor jer je to njima prijateljski narod.

"U odnosima Hrvata i Srba, prije svega, pa i Crnogoraca i Bošnjaka leži karta normalizacije u regiji bez ove nekompetentne i štetne kolonijalne uprave koja već godinama parazitira u Sarajevu i sluđuje taj narod i ustvari ih sprečava da iskoriste čak dio svojih kapaciteta. Jer tu ljudi mogu puno bolje", rekao je Milanović.

Dotakao se i Dodikovih prijetnji secesijom i otcjepljenjem.

"Što se tiče Dodika, on pretjeruje cijelo vrijeme. Ja ga svaki put prijateljski upozorim da to ne radi. On je predstavnik Srba, to je jako bitno, nije postavljen kao totalni anonimac, dogovorom ljudi koje ne poznajemo. Dakle, postoje autentični predstavnici naroda, to je Dodik, to sam ja, to je Vučić i Orban, to nije međunarodna zajednica, ona ne postoji kao takva", izjavio je Milanović.

Na pitanje u vezi sa visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom rekao je da on "ne postoji".

"Izabran je na nelegalan način, izbjegnuto je Vijeće sigurnosti. Taj čovjek ne predstavlja nikoga, osim određene interesne krugove i maltretira i Bošnjake koji to ne razumiju, a Srbi i Hrvati sa tim imaju problema. Bitno je da su Srbi i Hrvati protiv toga", dodao je Milanović.