Cijene kakaovca dostigle su najviši nivo svih vremena i iznose više od 9.000 eura po toni nakon razočaravajućih žetvi u ključnim zemljama proizvođačima kakaovca, poput Gane i Obale Slonovače. Kamerun, još jedna država koja proizvodi kakaovac, također se suočava s istim problemima.

Kakao je veoma rasprostranjena sirovina koja se koristi u brojnim čokoladnim proizvodima i poslasticama, a nusproizvodi kao što su kakao zrnca, kakao maslac, ljuske i pulpa mahune kakaovca također se koriste za bezalkoholna pića, alkohol, ocat, kozmetiku, dodatke zdravlju, mirise i još mnogo toga.

Međutim, budući da je čokolada daleko najčešći proizvod kakaa, rastuće cijene kakaovca dovele su do više zabrinutosti zbog viših cijena kao i nestašice čokolade.

Zašto cijene kakaa rastu?

Cijene kakaa brzo su rasle posljednjih nekoliko mjeseci zbog lošijih žetvi od očekivanih u zapadnoafričkim zemljama poput Gane i Obale Slonovače, smanjujući zalihe zrna kakaa širom svijeta.

To je uglavnom zbog vremenskog fenomena El Nino, koji je izazvao neuobičajeno obilne padavine u decembru prošle godine, što je rezultiralo bolešću zrna. Kombinacija klimatskih promjena i nastavka El Nina također je dovela do ekstremnih vrućina, što je dodatno ometalo žetvu.

El Nino posebno utječe na kakao i druge usjeve pogoršavajući suhe, prašnjave vjetrove iz pustinje Sahare, koji utječu na pristup usjeva sunčevoj svjetlosti. Budući da je kakao kultura posebno osjetljiva na sušu, ovakvi klimatski uslovi mogu biti posebno iscrpljujući za žetvu.

Starija stabla kakaovca također su pridonijela nižim urodima jer su osjetljivija na bolesti. To također znači da ih je skuplje održavati, jer je nekoliko farmera odlučilo napustiti stara stabla i farme kakaovca radi zelenijih pašnjaka.

Ilegalno rudarenje u zapadnoafričkim regijama također je drastično poraslo zbog bogatih nalazišta metala i minerala poput zlata, urana, željezne rude i dijamanata, među ostalima. To je dovelo do golemog gubitka obradivog zemljišta, zbog krčenja šuma, kao i do pada kvalitete vodnog tijela.

Čini se da se rastuće cijene kakaovca ne pretvaraju u dobitke za uzgajivače kakaovca, koji se još uvijek znatno bore s povećanim troškovima proizvodnje i smanjenim prinosima. Zbog toga je nekoliko farmera također odlučilo prodati svoje farme kakaovca i zemlje rudarskim kompanijama.

Šta to znači za proizvodnju čokolade?

Nekoliko fabrika za preradu kakaa u Gani i Obali Slonovače navodno je smanjilo ili prekinulo aktivnosti jer je nabavka kakaovca postala preskupa.

Regulator za kakaovce Obale Slonovače također je iznio mišljenje da očekuje pad srednjeg uroda u zemlji, počevši od aprila, za približno 33% na otprilike 400.000 tona. To bi bio značajan pad u odnosu na prošlogodišnjih 600.000 tona.

Slično tome, Gana je također objavila da se sada očekuje da će njena proizvodnja kakaa iznositi blizu 650.000 tona, što je pad 850.000 tona za ovu godinu.

Proizvođač čokolade Hershey'sveć je upozorio da će rekordno visoke cijene kakaovca vjerovatno utjecati na rast zarade ove godine.

Hersheyjeva glavna izvršna direktorica Michele Buck izjavila je u razgovoru s analitičarima, kako je izvijestio BBC, da "ne možemo govoriti o budućim cijenama, ali s obzirom na to gdje su cijene kakaovca, koristit ćemo svaki alat uključujući i cijene, kao način upravljanja poslom”.

Mondelez, vlasnik Cadburyja, Orea i Tobleronea, također je podigao cijene čokolade do 15% u 2023. i naznačio je da će to vjerovatno nastaviti činiti kako bi ostvario svoje prognoze prihoda za ovu godinu. Kompanija je također istaknula rast cijena šećera kao jedan od ključnih izazova za nadolazeću godinu, uz cijene kakaovca.

Finansijski direktor Luca Zaramella je rekao: “Cijene su očito ključna komponenta ovog plana. Njegov će doprinos biti nešto manji nego što smo vidjeli 2023, ali je veći od prosječne godine”.

"Puno je igrača koji su već najavili povećanja cijena, a mi smo također dio te grupe", rekao je Martin Hug, finansijski direktor kompanije Lindt & Spruengli.

Grupa istraživača World Weather Attribution, sa sjedištem na Imperial Collegeu u Londonu, provela je istraživanje koje se bavi upravo utjecajem klimatskih promjena na proizvodnju čokolade. Njihovo istraživanje je otkrilo da će Zapadna Afrika svake dvije godine doživjeti slične toplotne valove, osim ako svijet brzo ne smanji upotrebu fosilnih goriva.