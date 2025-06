Nagrađivana dokumentarna serija TRT Worlda "Off the Grid" osvojila je zlatnu medalju sa svojom epizodom "Kenija – borba za vodu" na dodjeli TV i filmskih nagrada New York Festivals.

"Napori TRT Worlda da bude glas potlačenih zajednica širom svijeta još jednom su potvrđeni nagradom, nakon Emmyja", napisao je turski direktor komunikacija Fahrettin Altun na X-u u subotu.

"Kao i uvijek, nastavit ćemo s radom koji ima globalni uticaj. Od sveg srca čestitam TRT porodici i TRT World timu", dodao je.

Epizoda, koja otkriva poteškoće s kojima se suočavaju milioni ljudi u Keniji, gdje kiša nije padala godinama, nagrađena je u kategoriji "Ljudske brige" na "NYF TV & Film Awards".

Mehmet Zahid Sobaci, generalni direktor turske nacionalne televizije TRT, također je proslavio razvoj ogranka kompanije na engleskom jeziku.

"Čestitamo cijelom TRT World timu! Naša vizija emitiranja je postavljena da nastavimo stvarati upečatljiva globalna djela," rekao je na X-u.

Epizoda serije "Ukrajinski ratni dnevnici", koja je prikazala razorne posljedice rusko-ukrajinskog rata, također je nagrađena u kategoriji "Novosti i tekući poslovi" na dodjeli međunarodnih nagrada Emmy u septembru 2023.