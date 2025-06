Fond za humanitarno pravo Kosovo predstavio je godišnji izveštaj o praćenju sudskih procesa za ratne zločine na Kosovu tokom 2023. godine, pod nazivom „Početak nove faze u suđenjima za ratne zločine“.

Prezentacija izveštaja i diskusija održani su na okruglom stolu na temu „Perspektiva o pravdi za ratne zločine - 25 godina kasnije“.

Autor izveštaja Amer Alija iz FHP Kosovo naveo je da FHP nadgleda sve sudske procese za ratne zločine na Kosovu i pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu, ali se izveštaj odnosi samo na suđenja na Kosovu. On je kazao da je od završetka rata kosovsko pravosuđe samo ili u saradnji sa međunarodnim sudijama osudilo za ratni zločin i zločine protiv čovečnosti 74 osobe, dok je ubijeno više od 10.000 civila.

Alija je istakao da je tokom 2023. Kosovska policija uhapsila 9 osoba pod sumnjom da su počinile ratne zločine nad civilnim stanovništvom i njima su određene mere pritvora. Naveo je da je tokom 2023. Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo podiglo 15 optužnica za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, od kojih se 8 optužnica u odsustvu odnosi na 61 pripadnika srpskih snaga, dok je 7 optužnica podignuto protiv 7 pripadnika srpskih snaga, koje je Kosovska policija uhapsila i nalaze se u pritvoru.

“Početak suđenja u odsustvu za ratne zločine označava novi zaokret u procesuiranju slučajeva ratnih zločina predstavljajući nov izazov za pravosudni sistem na Kosovu. Ova faza će biti važan test za sposobnost i nezavisnost kosovskog sudstva da pruži pravdu u tim osetljivim slučajevima”, kazao je Alija.

Predsednica Osnovnog suda u Prištini Albina Shabani Rama je naglasila da su slučajevi ratnih zločina i dalje prioritetni, te da je nastavljeno sa obukama mladih sudija. Ona je kazala da je saradnja sa zemljama regiona u ovoj oblasti od velikog značaja.

“Nažalost ne zavisi sve od naše profesionalne strane, jer mnogo toga u tretiranju slučajeva ratnih zločina zavisi politike. Nas je mnogo oštetila i nadalje šteti činjenica to što nemamo baš nikakvu pravnu saradnu sa državom Srbijom gde se i nalaze počinoci krivičnih dela. Oni bi mogli mnogo da nam pomognu”, kazala je Shabani Rama.

Ona je istakla da je prošle godine prvi put doneta i presuda za ratni zločin silovanja u ratu, što je, kako se nada, ohrabrilo žrtve da veruju sudu.

Zamenik ministra pravde Kosova Vigan Qorrolli izjavio je da je pravda i potraga za istinom o varvarski ubijenih desetine hiljada civila, silovanim ženama i patnjama kosovskog naroda od strane srpskog režima.

„Pravda nije osveta. Naprotiv, to je garancija za izgradnju mira i stabilnosti na Balkanu. Tu tradicionalna pravda i suočavanje sa prošlošću igraju izuzetnu i suštinsku ulogu u potrazi za istinom. Pravda je i potraga za istinom i privođenje pravdi svih onih koji su počinili zločine u prošlosti“, naglasio je Qorolli.

Specijalni tužilac Atdhe Dema kazao je da Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo momentalno ima tri tužioca za ratne zločine. On je ocenio da je povećan kvalitet optužnica, jer se učilo na ranijim greškama. Istakao je potrebu obuke za sve u lancu od policije i tužilaca, do sudija i advokata. Međutim, kako je kazao, kasni se 25 godina i to otežava rad i utuče na efikasnost pravosuđa.

Predstavljeni godišnji izveštaj donosi i preporuke za nadležne institucije koje se pored ostalog odnose na potrebu razmene iskustva sa regionom, povećanje broja tužioca u odseku za ratne zločine i uspostavljanje saradnje sa Srbijom.