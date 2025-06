U sjedištu Ujedinjenih naroda (UN) u New Yorku predstavljen je Nacrt rezolucije o Međunarodnom danu razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, a prisutnima se obratio i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

"Ako detaljno pa čak i površno pogledate tekst ove rezolucije, čak ni onaj ko je najmaliciozniji neće moći naći argumentaciju koja se danas vrti u medijskom prostoru, a to je da je ova rezolucija upućena protiv bilo koje države, naroda ili nacije, to ne postoji u tekstu ove rezolucije. Druga stvar jeste pokušaj da kroz ovu rezoluciju spriječimo ili pokušamo zaustaviti negiranje činjenica koje su utvrdili međunarodni sudovi, a to je da je u Srebrenici počinjen genocid", kazao je Komšić.

Naglasio je da rezolucija šalje i jednu univerzalnu poruku.

"Sljedeća stvar koju vrijedi izvući iz ove rezolucije kao univerzalnu jeste posvećenost budućnosti, našoj djeci i generacijama koje dolaze poslije nas, a za koje se nadamo da će biti bolje od nas, te posvećenost obrazovnom procesu da buduće generacije znaju šta je bilo i da mogu izvući prave zaključke koji neće biti opterećeni mržnjom ni prema kome. Negiranje genocida i negiranje tog zla i prihvatanje tog negiranja zapravo je sijanje novog sjemena zla za neki novi genocid", rekao je Komšić.

Poručio je da oni koju napadaju ovu rezoluciju i koji su protiv njenog usvajanja u suštini negiraju genocid u Srebrenici.

"Da li neprihvatanje činjenice da je u Srebrenici počinjen genocid znači da smo spremni da prihvatimo neke nove genocide? Nadam se da smo svjesni te važnosti kako za nas u Bosni i Hercegovini, za pomirenje u BiH. Samo istina je ljekovita, laž ne može biti ljekovita, laž ne pomaže, samo istina, samo istina liječi. A surova je istina, sviđalo se to nekom ili ne, da je u Srebrenici počinjen genocid, ti su ljudi sistemski i planski ubijani zbog svoje vjere i etničke pripadnosti", kazao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Na kraju je izrazio nadu da će rezolucija dobiti potreban broj glasova u Generalnoj skupštini UN-a.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se također u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku, povodom rezolucije o međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, ukazavši na kontekst, razloge i značaj usvajanja rezolucije o 11. julu kao međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, počinjenog 1995. godine.

Prisutnima se obratio i Azir Osmanović, koji je kao trinaestogodišnjak preživio genocid u Srebrenici i oko nje od jula do oktobra 1995. godine.

Nacrt rezolucije naći će se pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda 2. maja.