Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, komentarišući napore srbijanskih zvaničnika u kontekstu borbe protiv donošenja Rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, poručio je kako je katastrofalna činjenica da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vodi borbu za to da se genocid i dalje može negirati.

Konaković je danas u Sarajevu, odgovarajući na pitanja novinara o aktuelnim temama, prokomentirao i temu Rezolucije o Srebrenici koja će za nekoliko dana biti na glasanju u Ujedinjenim nacijama. Konkretno je prokomentirao to što je Srbija na ovu temu osnovala štab u New Yorku.

Ocijenio je katastrofalnim činjenicu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić formirao štab i da se bori da bi se genocid mogao i dalje negirati.

“Osnovna borba Aleksandra Vučića ovih dana zasnovana je na brutalnim lažima, i ono što nam je odgovarao ovih dana pokazuje koliko je nespreman za ovu temu i koliko nema hrabrosti za ovu temu", rekao je Konaković, te nastavio:

"Napravio je mali štab kako bi osporio rezoluciju koja uvodi kolektivni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, kao što ga imaju Ruanda i Holokaust. On (Vučić, op.a.) kaže da to destabilizira odnose u regionu i destabilizira odnose u BiH. Zapravo se bori da bi se genocid i dalje mogao negirati i po njegovom mišljenju to ne destabilizira, nego to tobože stabilizira. Mi smo izvukli Vučića ovdje na čistac i cjelokupno tu političku bulumentu iz Srbije, iz Republike Srpske, na ovom pitanju u kom smo lako Evropi i svijetu pokazali sa kakvim ljudima živimo i ko su nažalost naši politički partneri.”

Konaković je na kraju dodao kako će se i dalje odazivati na sve sastanke koji donose dobrobit građanima BiH, ali kako neće nikada “trgovati onim što su naše svetinje, naše istine, naše stradanje, to je neprimjereno očekivati”.