Ukrajina je u utorak obustavila konzularne usluge vojno sposobnim muškarcima u inostranstvu, osim onih koji se trebaju vratiti u Ukrajinu, u naporima da podstakne regrutaciju u ratu protiv Rusije.

Stotine hiljada vojno sposobnih ukrajinskih muškaraca žive u inostranstvu, a zemlja se suočava s akutnim nedostatkom vojnika protiv većeg, bolje opremljenog neprijatelja skoro 26 mjeseci od ruske invazije u punom obimu.

Ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba naveo je u saopćenju da je naredio da se poduzmu mjere za vraćanje, kako je opisao, pravednog tretmana prema muškarcima u dobi za mobilizaciju.

"Kako to sada izgleda: čovjek regrutnog doba otišao je u inostranstvo, pokazao svojoj državi da mu nije stalo do njenog opstanka, a onda dođe i želi da dobije usluge od iste te države. Tako ne funkcionira. Naša zemlja je u ratu", naveo je on na društvenoj mreži X.

Kuleba je napisao u objavi da će ministarstvo vanjskih poslova uskoro razjasniti proceduru za vojno sposobne muškarce za dobijanje konzularnih usluga.

U zemljama Evropske unije od januara 2024. godine živi oko 4,3 miliona Ukrajinaca, od kojih su oko 860.000 odrasli muškarci, procjenjuje se u bazi podataka evropske agencije za statistiku Eurostat.

Ukrajina je uvela vanredno stanje na početku rata, zabranjujući muškarcima od 18 do 60 godina da putuju u inostranstvo bez posebnih odredbi te uvela mobilizaciju civila muškaraca u oružane snage, podsjeća Reuters.