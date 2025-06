Inspirirani bolom koji osjeća svako slobodoumno ljudsko biće pri pogledu na iscrpljenu i spaljenu djecu i porodice, studenti Kolumbije preuzeli su veliki rizik kada su prošle sedmice zauzeli stav i izgradili kamp solidarnosti s Gazom u centru kampusa.

Njihov cilj je natjerati Univerzitet da se povuče iz ulaganja u kompanije povezane s Izraelom. Nakon što je predsjednik Kolumbije rastjerao proteste pozivajući policiju, u kampusu se već pojavio novi kamp.

Osim povlačenja ulaganja, demonstracije sada traže uklanjanje prisustva policije i vraćanje disciplinskih mjera poduzetih protiv demonstranata uključenih u prvi kamp.

Ja sam diplomirani student Univerziteta Kolumbija i otpušteni profesor kaznenog pravosuđa John Jay koledža koji se pridružio, provodeći vrijeme slušajući i učeći od ove hrabre generacije studenata boraca.

Svoje prve korake kao organizator studenata napravio sam na Kolumbija koledžu od 1996. do 2000. godine i na Školi međunarodnih i javnih poslova (SIPA) od 2004. do 2006. godine.

Godine 1997. smo zatvorili kampus s ogromnim ljudskim krugom u znak podrške štrajkačima u kampusu koji su bili zlostavljani i slabo plaćeni. Neprekidna borba za više predavanja o antikolonijalnim borbama i etničkim studijama uključivala je ispadanje transparenta tokom diplome, naglašavajući neke od glasova marginalizovanih osnovnim nastavnim planom i programom Kolumbije.

04. oktobra 2006. smo zaustavili rasističku, antiimigrantsku grupu Minutemen koja je promovisala bijelu supremaciju i antiimigrantsku histeriju u kampusu. Kamp solidarnosti s Gazom prati bogatu historiju studenata koji se bore za ono što je ispravno, baš kao što je to učinila generacija 1968. godine u znak protesta protiv rasizma prema crncima u Americi i američkog rata u Vijetnamu, u kojem smo izbacili 6 miliona tona napalma i bombi na jugoistočnu azijsku zemlju od 1962. do 1975. godine.

U središtu borbe za slobodu govora i slobodnu Gazu je nova predsjednica Kolumbije, Manouche Shafik, koja pokušava završiti svoju prvu godinu na poslu. Opravdala je slanje policijskih nereda na mirne studentske protestante rekavši: "Sigurnost naše zajednice bila je moj prioritet i trebalo je očuvati okruženje u kojem bi svi mogli učiti u podržavajućem kontekstu."

Unatoč izobličenjima i lažima glavnih medija, nema dokumentiranih incidenata mržnje povezanih s Kampom solidarnosti s Gazom.

Dolazeći iz pozadine ekstremnih privilegija, Shafik je doslovno "plemkinja", nakon što je radila u Banci Engleske.

Ima iskustvo u odbrani slobode govora kada su u pitanju suprematisti bijele rase. Dugo je služila interesima globalne elite.

U odboru je Zaklade Bila i Melinde Gates. Nema prikrivanja njenog stava o globalnoj podjeli čovječanstva: ona je na strani globalnog 0.1 posto.

Kao bivša zamjenica guvernera Banke Engleske, iste banke koja je ukrala milijardu dolara u zlatnim rezervama Venecuele po nalogu američke vlade 2019.

Predsjednici koledža poput Shafika i Masona su spremni ukinuti akademsku slobodu i naša prava prema prvom amandmanu kako bi zadovoljili moćne interese cionističke i političke elite.

U dobu gdje identitetska politika i licemjerna retorika liberalne raznolikosti dominiraju američkom političkom scenom, plemkinja se smatra strateškim resursom za Univerzitet Kolumbija.

U svom svjedočenju pred Predstavničkim domom o rastućim zabrinutostima vezanim za antisemitizam u kampusu prošle sedmice, Shafik je izgledala udobno uključena u farsu. Svjesna posljedica nepristanka na zahtjeve proizraelskih i progenocidnih republikanaca i demokrata, poput predsjednice mog koledža Karol Mason, Shafik se uključila u McCarthyjevsku istragu.

Odlučne da ne budu srušene kao predsjednici Harvarda i Univerziteta Pennsylvanije, predsjednice koledža poput Shafik i Mason spremne su zanemariti akademsku slobodu i naša prava prema prvom amandmanu kako bi zadovoljile moćne interese cionističke i političke elite.

U nedavnom intervjuu, Rebecca Jordan-Young, profesorica na Univerzitetu Kolumbiji i Barnardu, objasnila je značaj televizijskih saslušanja: "Ono što se dogodilo na tim saslušanjima jučer trebalo bi biti ozbiljno zabrinjavajuće za svakoga. Dobili smo uživo izvođenje (predsjednice Shafik) u kojem se cijeli univerzitetski sistem stavlja na stub srama."

Još jedna profesorica s koledža, Nara Milanich, upozorila je: "Antisemitizam ovdje se koristi kao klin. Koristi se kao trojanski konj za vrlo različitu političku agendu."

Dok se cinični cirkus odvijao u glavnom gradu, studenti su iskoristili nacionalni i međunarodni trenutak da eskaliraju borbu za zaustavljanje genocidnog ludila koje se sručuje na Gazu.

Stotine studenata podiglo je šatore na Istoku travnjaka kampusa Kolumbija na 116. ulici. Aktivisti studenata ponavljali su u svojim govorima i plakatima: "Ostati fokusiran!" insistirajući na tome da im ništa ne smije odvratiti pažnju od onoga što je dovelo do kampa, asimetričnog rata na Gazi.

Palestina je svugdje

Ono što se dešava u akcijama na Univerzitetu Kolumbija inspirisalo je talas protesta solidarnosti na Harvardu, Yaleu, New Schoolu u New Yorku, na Univerzitetu u New Yorku, Univerzitetu u Michiganu i širom svijeta.

U subotu su studentske grupe predvodile marš protiv raseljavanja, povezujući 76-godišnji rat na Palestinu s deložacijama koje su hiljade porodica iz gornjeg dijela grada New Yorka pretrpjele od strane jednog od najvećih vlasnika nekretnina u New Yorku, Univerziteta Kolumbije.

Studenti Kolumbije suočavaju se s neviđenim prijetnjama i represijom. U januaru, bivši izraelski vojnici su prskali studente demonstrante hemikalijom nazvanom "skunk", što je rezultiralo hospitalizacijama. Shafik je suspendovala Klubove za pravdu u Palestini i Jevrejski glas za mir - i zbog toga se tuži.

U međuvremenu, mediji nas optužuju za podršku terorizmu. Bespilotna letjelica NYPD-a nadlijetala je prošlosedmični kamp. Organizatori su poticali sve da nose maske kako bi zaštitili svoj identitet. Privatni detektivi su uznemiravali studente. Jedan tajni policajac nam je prijetio oružjem.

Kako bi uticalo na vašu pripremu za ispite i seminarske radove ako bi vaša porodica, zajednica i nacija bili dehidrirani, gladni, blokirani i bombardovani do nepostojanja?

Je li američko društvo prestalo razmišljati o uticaju genocidnog nasilja koje se sručuje na Gazu na palestinsko-američke studente?

Odgovor administracije Univerziteta Kolumbije bio je ignorisati studente (prave protagoniste) i posegnuti za starom taktikom optuživanja "vanjskih sila".

Jednostrano izvještavanje glavnih medija sadrži mnogo dezinformacija o studentskim protestima, odlazeći tako daleko da pokušava povezati ih s Hamasom.

Postoji svježa i obilna kiša naslova glavnih medija o antisemitizmu i kampu "čineći Univerzitet Kolumbiju nesigurnim za jevrejske studente". Ove sedmice, Univerzitet je otišao toliko daleko da je otkazao nastavu uživo, stvarajući naslove poput "Jevrejskim studentima rečeno da napuste Kolumbiju nakon upozorenja za Pesah."

Izolovane i prezrene od strane čovječanstva, snage genocidnog cionizma kopaju sve dublje rupe. Mnogi članovi fakulteta izrazili su svoje nezadovoljstvo zbog represije slobode govora koju provodi Shafik.

Širi pokret učestvovao je u podršci zatvorenika. S druge strane iz Gaze, palestinski otpor je prepoznao herojske žrtve i doprinose studentskom pokretu. "Tvoji ljudi su moji ljudi. Naše borbe se poklapaju."

Studenti su s nestrpljenjem željeli čuti od aktivista iz prošlih generacija koji su se borili na Kolumbiji. Jedan od demonstranata iz 1968. godine govorio je na predavanju na Istoku travnjaka tokom vikenda.

Dr. Norman Finkelstein, kandidat za predsjednika iz treće stranke, Dr. Cornel West i profesori koji su otpušteni s drugih univerziteta obratili su se kampu. To je bilo u duhu Libertarnih klasa iz 1968, kada su studenti organizovali predavanja o lokalnim i globalnim pitanjima koja su izostavljena iz "osnovnog kurikuluma" Kolumbije.

U ime generacije studentskih lidera i boraca koji su došli prije vas, hvala Studentskoj organizaciji za pravdu u Palestini (SJP), Jevrejskom glasu za mir (JVP) i drugim studentskim organizacijama koje nisu povukle pred genocidnim lažima i bombama. Obje ove studentske grupe su suspendovane zbog toga što su radile na otkrivanju i zaustavljanju genocida.

Njihova hrabrost i organizacija ove vođe na Kolumbiji dala nam je svima – od Gaze do Harlema – više nade i odlučnosti da možemo zaustaviti genocidnu, kolonijalnu cionsku ratnu mašineriju.

Budite jaki, studenti Kolumbije! Niste sami! Suspendovani studenti, ugroženi zaposlenici, otpušteni profesori: “Svi smo u ovome zajedno. Stojimo iza vas!”

*Mišljenja izražena u ovom članku su autorova i ne odražavaju nužno uređivačku politiku TRT Balkan.