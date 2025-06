Mnogi univerziteti u Turkiye izjasnili su se protiv nesrazmjerne upotrebe sile od policije protiv studenata koji protestuju u znak solidarnosti s palestinskom Gazom širom Sjedinjenih Država.

Univerziteti u Turkiye izdali su saopćenje u znak podrške studentskim protestima — koji su prije nekoliko dana počeli na Univerzitetu Kolumbija u SAD-u i proširili se na univerzitete u različitim državama — i oštro osudili policijsko nasilje nad njima.

"Više od 6 mjeseci nasilje se koristi protiv studenata koji su mirno protestovali protiv zločina usmjerenih na uništavanje nedužnih ljudi koji žive u Gazi", navodi se u zajedničkoj izjavi 26 univerziteta.

"Prepoznajemo nesrazmjeran odgovor na mirne proteste studenata kao udar na osnovna ljudska prava i akademske slobode i duboko žalimo i snažno osuđujemo", naglasili su turski univerziteti.

Napomenuli su da su neki studenti čak i privedeni, a univerziteti su se odlučili za prelazak na učenje na daljinu kako bi zaustavili proteste.

Od Univerziteta Kolumbija do Yalea, od Univerziteta New York do Harvarda, demonstranti su zahtijevali da njihovi univerziteti podrže pozive na prekid vatre u Gazi i prekinu veze s kompanijama povezanim s Izraelom.

Izraelski rat u opkoljenoj Gazi, koji sada traje već 202 dana, ubio je najmanje 34.262 Palestinca - 70 posto njih bebe, djecu i žene - i ranio više od 77.229 ljudi.