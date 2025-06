Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), najveći institucionalni investitor na Zapadnom Balkanu, predstavila je danas svoj Izvještaj o tranziciji za 2023-2024. godine pod nazivom “Velike i male tranzicije", a domaćin skupa bila je Centralna banka Bosne i Hercegovine.

Iz EBRD-a su saopćili da duboka strukturna transformacija globalne ekonomije utiče na živote, sredstva za život i uslove života ljudi širom regiona.

Izvještaj o tranziciji 2023-24 fokusira se na “velike tranzicije“ kao što su pomak ka održivosti, rekonfiguracija globalnih lanaca nabavke i borba za sirovinama za digitalnu i zelenu ekonomiju.

Sagledava kako se ovi trendovi na makro nivou pretvaraju u “male tranzicije“, odnosno u pomake u karijeri, promjene u fizičkom i mentalnom zdravlju, renoviranje stambenih objekata i na koncu u promjene u zadovoljstvu ljudi životom.

Mnogo je puta pred nama, potrebne investicije i jak javni sektor

Direktorica EBRD-a u BiH Manuela Naessl istakla je da je danas predstavljen izvještaj i razgovarano o konvergenciji zemalja Zapadnog Balkana ka standardima Zapadne Evrope.

“Smatram da je jedan od najvažnijih nalaza ovog izvještaja da nam je potrebno još vremena za tranziciju u Bosni i Hercegovini i da je mnogo puta pred nama, posebno na strani produktivnosti. Mislimo da trebamo privući još direktnih stranih investicija, poboljšati produktivnost javnog sektora te investirati u digitalizaciju“, kazala je Naessl.

Alexander Plekhanov, direktor EBRD-a za tranzicioni uticaj i globalnu ekonomiju, naglasio je da je mnogo posla urađeno ove godine na polju zelene tranzicije.

“Ističemo par stvari iz ovog izvještaja. Prvo je osiguravanje ključnih sirovina potrebnih za zelenu tranziciju i digitalizaciju. Razgovarali smo o tome kako ekonomije mogu imati koristi od povećane potražnje za ovim materijalima, a to uključuje i privlačenje investicija i ekspertiza, uglavnom stranih. Razgovarali smo i o važnosti nadgradnje zelenih vještina u liniji sa zelenom tranzicijom i to je ono što je teško postići, ali što je esencijalno važno“, kazao je Plekhanov.

On je dodao da se u izvještaju ukazuje i na važnost podrška stanovništva mjerama zelene politike, a da je ona danas nedovoljna.

“Ljudi trebaju vidjeti veliku korist od ekonomskog razvoja i zelene tranzicije uopće. Pozitivno je to što smo u anketama domaćinstava u regiji vidjeli da su ljudi u BiH i regiji više zadovoljni životom nego su to bili prije 15-20 godina i to je veliki napredak“, kazao je Plekhanov.

EBRD prati dešavanja vezana sa međunarodne sancije

Na upit kako sankcije izrečene političkim predstavnicima iz bh. entiteta Republike Srpske utiču na kreditne angažmane i grantove EBRD-a, šefica ove međunarodne finansijske institucije za BiH Naessl je istakla da EBRD pono prati dešavanja na političkoj sceni i u kontekstu međunarodnih sankcija i da ima obavezu da poštuje te mjere.

“Ne pratimo mi samo sankcije SAD-a i Evropske unije, već i zvaničnu listu sankcija Ujedinjenih nacija i da, pravimo određena prilagođavanja u našim projektima i blisko sarađujemo s Evropskom unijom i SAD-om te smo uvijek oprezni o tome kako se fondovi troše“, kazala je ona.

Istakla je kako EBRD ne sarađuje sa kompanijama politički eksponiranih ličnosti.

“Nastavljamo podržavati cijelu Bosnu i Hercegovinu, posebno u infrastrukturi i zelenoj tranziciji, ali smo i veoma oprezni s kim i kada sarađujemo jer želimo voditi transparentne procese i želimo samo najbolje za ovu zemlju“, zaključila je Naessl.