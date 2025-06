Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt upozorio je da prijetnje po sigurnost BiH postoje i to prvenstveno zbog zapaljive retorike najviših političkih predstavnika etniteta Republika Srpska, te je poručio da su njegov ured i misija ALTEA tu da čuvaju mir i stabilnost.

Schmidt se putem videolinka, a na poziv američke delegacije, obratio Vijeću sigurnosni Ujedinjenih nacija na današnjoj sjednici koja se održava na zahtjev Rusije, a tema je situacija u BiH.

“Moj mandat je da nadzirem implementaciju Opšteg okvirnog sporazuma za mir. To je moja odgovornosti i o tome izvještavam VS UN-a koje je više puta ponovilo podršku mom uredu, naročito u rezoluciji 1.031. Radujem se godišnjoj raspravi VS UN-a narednog mjeseca. Podnio sam 65. izvještaj za BiH za tu raspravu i biće mi čast da sveobuhvatno izvijestim o postignutom. Tema današnje vanredne sjednice zahtijeva da se dodatno obratim“, kazao je Schmidt.

Naglasio je da pismo, koje je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poslala VS UN-u, ne poštuje činjenice i pravni okvir Bosne i Hercegovine, ali da neće odgovarati na način uvreda kako to druga strana radi.

“Ovo nije mjesto da tako govorimo jedni o drugima. Ovo je mjesto na kojem razgovaramo jedni sa drugima, ali pozivam na više tačnosti. Nažalost, jedino što vidim je zlonamjerno pogrešno tumačenje u odnosu na Daytonski sporazum. U tom sporazumu moja pozicija mora biti garancija postojanja entiteta koji su i prema Ustavu dijelovi Bosne i Hercegovine koja ima međunarodni subjektivitet. Entiteti su Federacija BiH, Republika Srpska i Distrikt Brčko i niko nema nikakvu namjeru da raspusti bilo koji od tih entiteta“, kazao je Schmidt.

Ističući kako je entitet RS integralni dio Bosne i Hercegovine, Schmidt je kazao Vijeću sigurnosti UN-a da postoje trenutno prijetnje po Daytonski sporazum.

“Predsjednik i drugi zvaničnici entiteta Republika Srpska često napadaju Dayton zapaljivom retorikom o raspadu države, odvajanju RS-a… Predsjednik RS-a Milorad Dodik je nedavno javno izjavio da Bošnjaci mogu imati samo 25 posto teritorije, a neki su to protumačili kao poziv na međuetničke incidente“, kazao je Schmidt.

Schmidt smatra da postoje prijetnje po teritorijalni integritet i suverenitet BIH, ali da postoje i svjesni napori da se potkopa mir i stabilnost.

“EUFOR i visoki predstavnik usaglašeni su u ocjeni stabilnosti. Sigurnosna situacija se stabilizirala u vojnom smislu, a izazovi se pojavljuju zbog političkih tenzija. Te tenzije vidim kao nešto što se pokreće retorikom predstavnika RS-a. Na sreću, one do sada nisu prešle u nasilje. Moram vas obavijestiti da nasilje protiv povratnika svih etničkih grupa jeste se desilo nekoliko puta i to nas zabrinjava. Moja procjena je da BiH može doći u situaciju ozbiljne političke nestabilnosti, ali to se može spriječiti. Povratkom na ispunjavanje uslova Daytona, naročito u vrijeme kada Evropska unija nudi put ka integracijama“, istakao je Schmidt.

Visoki predstavnik u BiH vidi i mogućnost napretka i drugačijih glasova iz Republike Srpske.

Upozorio je i na pokušaje historijskog revizionizma i poricanja genocida koji također dolaze od zvaničnika RS-a.

Ured visokog predstavnika (OHR) i misiju ALTEA smatra neizostavnim elementima mira u BiH te je najavio da će te institucije biti tu sve do finalne faze evropske integracije.