Ujedinjeni sindikat obrazovanja i nauke Kosova uz podršku Unije samostalnih sindikata Kosova i Samostalnog sindikata privatnog sektora sa protesta povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, pozvao je vladu na dijalog o platama i kolektivnom ugovoru.

Oko 200 aktivnih i penzionisanih radnika obrazovanja sa celog Kosova upriličili su protestnu šetnju od Nacionalne biblioteke Kosova so Nacionalnog pozorišta, preko puta Vlade Kosova.

„Tražimo povećanje vrednosti koeficijenta za najmanje 30 posto“, "Tražimo primenu kolekitvnog ugovora u prosveti”, „Hoćemo socijalni dijalog“, „Vlada da poštuje penzionere“, neke su od poruka na transparentima koje su nosili učesnici protesta.

Predsednik Ujedinjenog sindikata obrazovanja i nauke Kosova Rrahman Jasharaj zatražio je od vlade da deluje kako prosvetari ne bi stupili u višemesečne štrajkove, kao što su to učinili 2022. godine. Jasharaj je zatražio od vlade da ispuni zahteve sindikata, kako bi sprečili dalje sindikalno delovanje.

„Mislili smo da će nam sloboda doneti miran put, mislili smo da će naše škole biti kao u evropskim zemljama, mislili smo da će lik učitelja biti sačuvan“, naglasio je Jasharaj.

Predsednik Nezavisnog sindikata privatnog sektora Kosova Jusuf Azemi rekao je da je "premijer Albin Kurti prevario radnike kada je izjavio da će im povećati plate". On je kazao da je premijeru "više stalo do života građana srpske zajednice na severu zemlje, nego do radnika javnog i privatnog sektora".

„Ako ova vlada izađe i kaže da je uradila nešto za radnike privatnog sektora na Kosovu, ja ću odgovoriti 'ne'. Uradio je nešto drugo, svojom politikom je utopio kapital Kosova“, naglasio je Azemi.

On je izrazio zabrinutost zbog odlaska radnika sa Kosova, koji sada ne traže rešenje od vlade, nego ga vide u viznoj liberalizaciji.

I predsednik Unije nezavisnih sindikata Kosova Atdhe Hykolli rekao je da njihovo prisustvo u velikoj meri pokazuje moć koju imaju radnici i pozvao je Vladu da se uključi u dijalog sa sindikatima.

Na Kosovu zaposleni u javnom sektoru imaju jedan neradni dan povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada.