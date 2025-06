Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan uputio je čestitku povodom 60. godišnjice TRT-a.

"Pozdravljam 60. godišnjicu osnivanja Turske radio-televizije, koja već 60 godina našim građanima pruža informacije i znanje s odgovornošću, nepristrasnošću i moralnim načelima”, rekao je Erdogan.

Dodao je da TRT, koji ima snažnu i efikasnu korporativnu strukturu koja kompetentno koristi sve nove mogućnosti koje zahtijeva savremeno digitalno emitovanje, “čini nas ponosnim na nivo koji je dostigao u oblasti emitovanja”.

“Uzimajući u obzir što vodi računa o javnom emitovanju, TRT nastavlja da odražava vrijednosti, historiju, kulturu, snagu i glas naše zemlje širom svijeta sa svojom dinamičnom strukturom i pionirskim iskustvom u emitovanju”, istaknuo je predsjednik Turkiye.

Kazao je da TRT nastavlja biti primjer sa svim svojim kanalima, od vijesti do sporta, od muzike do dokumentarnih filmova, od djece do kulture:

“To je škola za sektor u našoj zemlji i igra važnu ulogu u osposobljavanju vrijednih televizijskih i radio emitera u ovoj oblasti.”

Predsjednik Erdogan, kako je rekao, vjeruje da će Turska radio-televizijska korporacija od sada nastaviti sa svim ovim uspješnim poslovima.

"Čestitam svim zaposlenicima Turske radio-televizijske korporacije povodom godišnjice njenog osnivanja i srdačno ih pozdravljam", poručio je Erdogan.