"Invazija izraelske vojske na grad Rafah ne garantuje povratak izraelskih talaca koje drže palestinske frakcije", rekao je bivši izraelski zvaničnik Amos Gilead.

U intervjuu za lokalnu radio stanicu FM 103, Gilead, bivši direktor za politiku i političko-vojna pitanja u Ministarstvu odbrane, rekao je: "Naš ulazak u Rafah ne garantuje povratak talaca."

Uprkos sve većem međunarodnom protivljenju, izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je invaziju na Rafah, dom za više od 1,4 miliona raseljenih Palestinaca.

Izraelski vojni radio objavio je u četvrtak da Izrael istražuje alternative planiranoj invaziji na Rafah, koji se nalazi u južnom dijelu Pojasa Gaze.

"Ako uđemo u Rafah bez koordinacije s Egipćanima i Amerikancima, nećemo pružiti rješenje za sjever (libanski front) i doći će do dugotrajnog rata koji će se proširiti na cijeli Izrael gdje ćemo izgubiti naše strateške saveze. To će nas učiniti da izgubimo sposobnost da se nosimo s glavnom prijetnjom (Iranom), koja je mnogo veća od vođe Hamasa u Gazi Yahya Sinwara, jer on jednostavno nije glavna sila ovdje na Bliskom istoku", rekao je Gilead.

Dodao je da je "glavna prijetnja Iran, a ako Sinwar vidi raskol između nas i Sjedinjenih Američkih Država i naloge za hapšenje međunarodnih sudova, neće biti regionalnih saveza".

"Sinwar želi da napustimo Gazu kako bi mogao obnoviti svoju zlu vladavinu", rekao je Gilead.

Prema njegovim riječima, dok izraelska vojska radi dobar posao, vlada nema strategiju.

"Kako možemo eliminisati Hamas ako vlada ne poveže strategiju s vojnim dostignućima", rekao je Gilead.

Gileadove izjave dolaze nakon što je Al-Qahera, privatni informativni kanal, pozivajući se na visokorangirani egipatski izvor objavio u četvrtak da je došlo do "pozitivnog napretka" u tekućim indirektnim pregovorima između Izraela i palestinskih frakcija u vezi s razmjenom talaca i prekidom vatre u Pojasu Gaze.

Izrael je započeo smrtonosnu vojnu ofanzivu na Gazu nakon napada Hamasa 7. oktobra.

Kršeći privremenu presudu Međunarodnog suda pravde, Izrael nastavlja napade na Pojas Gaze u kojima je ubijeno najmanje 34.596 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a ranjeno je 77.816 osoba.