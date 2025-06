7. oktobra 2023. godine, indijski premijer Narendra Modi bio je među prvima koji su osudili napad Hamasa na Izrael.

Njegov nalog, gdje je Hamasa označio kao "teroriste", predstavljao je promjenu u indijskoj politici koja nije službeno označila palestinsku otporničku grupu kao terorističku organizaciju.

Ovaj nalog odražava širu promjenu u indijskoj vanjskoj politici u vezi s izraelsko-palestinskim sukobom. Indija, nekada snažni zagovornik palestinskog pitanja, sve više se približila Izraelu pod vodstvom Modija.

Tokom trajanja izraelskog rata protiv Gaze, indijska vlada bila je spora u podršci primirju Indija se suzdržala od glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, , koja je pozvala na izraelsko primirje.

Međutim, kasnije je glasala za rezoluciju koja traži bezuvjetno oslobađanje izraelskih talaca koje drže u Gazi. To je dovelo do pitanja o tome je li New Delhi napustio svoju dugogodišnju podršku Palestini i okrenuo se prema cionističkoj državi.

Azad Essa, autor knjige “Neprijateljske domovine: Nova alijansa između Indije i Izraela”, vjeruje da je bliskost Indije s Izraelom duboko povezana s antimuslimanskim sentimentom ukorijenjenim u Modijevoj politici i njegovim pristalicama.

"Mnogi Indijci postali su glavni zagovornici Izraela jer je vlada uspjela stvoriti narativ da je modernizacijski projekat u Indiji usko povezan s partnerstvom s Izraelom i da se oboje suočavaju sa sličnim neprijateljima u obliku muslimana."

Prošla podrška Palestini

Indijska historijska podrška Palestini ukorijenjena je u vlastitoj borbi protiv britanske kolonizacije.

Vođe poput Jawaharlal Nehrua, prvog indijskog premijera, i osnivača zemlje Mahatme Gandija podržavale su Palestince tokom indijske borbe za nezavisnost.

Gandiji je jednom rekao: "Palestina pripada Arapima na isti način na koji Engleska pripada Englezima ili Francuska Francuzima."

Nehru je također naglasio važnost Palestine, navodeći: "Palestina je suštinski arapska zemlja i tako mora ostati" i "pravo Jevreja na domovinu ne bi trebalo da dođe na račun domovine arapskog stanovništva Palestine".

Postkolonijalna Indija protivila se Planu Ujedinjenih nacija za podjelu Palestine 1947. godine i podržavala je palestinsku nezavisnost. Iako je priznala Izrael 1950. godine, Indija se naginjala svojim arapskim saveznicima tokom Hladnog rata.

Podržala je Egipat tokom krize u Sueskom kanalu 1956. godine i priznala Palestinsku oslobodilačku organizaciju (PLO) 1974. godine.

Čak je dozvolila da PLO otvori kancelariju u New Delhiju 1975. godine. Jaser Arafat, tadašnji predsjednik PLO-a, posjetio je Indiju više puta i razvio blisku vezu s tadašnjom premijerkom Indirom Gandi.

On je nazivao Indiru svojom "sestrom", ističući njihovu snažnu vezu. Međutim, indijska vanjska politika se značajno promijenila nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine. New Delhi je počeo gravitirati prema SAD-u, a lideri u Indiji shvatili su da se "vrata Washingtona otvaraju u Tel Avivu". Indija je uspostavila formalne diplomatske odnose s Izraelom 1992. godine pod vodstvom premijera P.V. Narasimha Raoula.

Ali odnos između ove dvije zemlje procvjetao je od dolaska na vlast Modija i njegove hinduističke nacionalističke stranke Bharatiya Janata Party (BJP) 2014. godine.

Modi, koji se bori za treći mandat na funkciji, otvoreno je prihvatio angažovanje s Izraelom, posebno nakon njegove značajne posjete Izraelu 2017. godine.

Tada je izraelski premijer Benjamin Netanyahu Modija nazvao "revolucionarnim liderom u pravom smislu te riječi" i opisao je odnos između Indije i Izraela kao "brak sklopljen na nebu".

Dvije strane istog novčića

„Bromance“ između „Modija i Bibija“ odražava duboko usađeno divljenje među generacijama pristalica Hindutve (ekstremne ideologije koja zagovara dominaciju Hindusa i hinduizma unutar Indije) za cionizmom i Izraelom.

Rani zagovornici Hindutve, poput Vinayaka Damodara Savarkara, podržavali su osnivanje i priznavanje Izraela.

Savarkar je jednom rekao: "Ako se snovi cionista ikada ostvare, ako Palestina postane jevrejska država, to će nas obradovati gotovo jednako kao naše jevrejske prijatelje."

Apoorvanand, politički komentator i profesor hindi jezika na Univerzitetu u Delhiju, kaže da su oboje rasističke ideologije. "Hindutva zagovara hinduističku dominantnu ideologiju s ciljem uspostavljanja hinduističke države, dok je cionizam težio jevrejskoj državi u Palestini.

Obje ideologije tvrde nadmoćnost svojih naroda i potrebu za zasebnom domovinom."

S druge strane, Modijev BJP poriče sličnosti između Hindutve i cionizma, tvrdeći da podržava dvodržavno rješenje.

"Nema odstupanja od historijske podrške Palestini. Sve usporedbe između cionizma i Hindutve su neosnovane i politički motivisane", izjavila je Shazia Ilmi, glasnogovornica BJP-a.

"Indija podržava dvodržavno rješenje za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba. Naša politika se zasniva na stvarnosti i činjenicama."

Braća po oružju

Indija i Izrael imaju snažne trgovinske veze, posebno u sektoru naoružanja. U protekloj deceniji, Indija je kupila vojnu opremu od Izraela u vrijednosti od 2,9 milijardi dolara.

To uključuje predmete poput radara, nadzornih i borbenih bespilotnih letjelica i raketa. Indija je najveći uvoznik naoružanja na svijetu i najveći kupac izraelskih vojnih proizvoda.

Izrael je drugi najveći dobavljač vojne opreme Indiji, nakon Rusije. Gotovo 42,1 posto svih izraelskih izvoza oružja otišlo je u Indiju. Unatoč ratu u Gazi i sukobima s Iranom i Hezbollahom u Libanu, izvoz izraelske vojne opreme u Indiju nastavio se bez prekida.

Ovo je značajno, posebno imajući u vidu da je Izrael odgodio izvoz u vrijednosti više od 1,5 milijardi dolara u druge zemlje. Značajan dio ove saradnje je koprodukcija bespilotne letjelice Hermes 900.

Ova letjelica, proizvedena u Hyderabadu, Indija, treba se pridružiti floti bespilotnih letjelica izraelske vojske usred trenutnog rata u Gazi.

Nedavno su Indija i Izrael proveli zajedničku sigurnosnu vježbu. Vježba je održana u kontekstu pojačane sigurnosti za izraelsku misiju u New Delhiju.

Izvor mržnje

Indija je bila glavno središte za široko širenje dezinformacija i agresivne retorike usmjerene protiv Palestinaca, obuhvatajući kako glavne medijske kuće tako i društvene medijske platforme.

Indijski mediji, uključujući istaknute medije poput Republic TV, NDTV, Times of India i Times Now, odigrali su značajnu ulogu u širenju kampanje dezinformacija o navodnom odsjecanju glava 40 beba od strane Hamasa. Indijski društveni mediji, posebno na platformi X, preplavljeni su lažnim antipalestinskim sadržajem, koji često dijele krajnje desni/desničarski pojedinci povezani s indijskim BJP-om.

Analiza Al Jazeerinog Laboratorija za istraživanje narativa otkrila je značajnu pristranost u korist Izraela među indijskim korisnicima, s omjerom pet prema jedan u podršci, što se vidi u tvitovima i hashtagovima poput "#IstandwithIsrael".

Usamljeni musliman

Pod vladavinom Modija, primjećuje se razlika u postupanju prema demonstracijama koje se odnose na Palestinu i Izrael.

Aktivisti solidarnosti s Palestincima suočavaju se s brutalnim represijama, dok saveznici Izraela imaju slobodne ruke.

Mir Suneem Gul, studentica na Univerzitetu Jamia Millia Islamia, uhapšena je tokom protesta u znak podrške Palestini.

"Mi smo šutjeli tokom naših hapšenja. U međuvremenu, istog dana, demonstracije u znak podrške Izraelu bile su dozvoljene ispred izraelske ambasade bez ikakvih smetnji", kaže ona za TRT World.

Vishnu Gupta, hinduistički nacionalista i predsjednik Hindu Sene, koji je organizovao proizraelski skup, kaže da i Hindusi i Jevreji imaju zajedničkog neprijatelja.

"Razlog za podršku Izraelu je taj što svi Hindusi osjećaju bratstvo s našom jevrejskom braćom u Izraelu jer se suočavamo sa sličnim problemom islamskog terorizma u našoj zemlji."

"Indijski muslimani koji podržavaju Palestinu, direktno podržavaju terorizam u Indiji."

Akcije New Delhija stvorile su osjećaj otuđenosti među mnogim indijskim muslimanima.

"Frustirajuće je jer vidite vidljivu pristranost vlade, podržavajući jednu određenu stranu, što je očigledno kroz njihova djela.

Osjećate zgražanje zbog ovih uslova, živeći među ljudima gdje se povjerenje urušava zbog onoga što se dogodilo", kaže Gul.

Unatoč svemu tome, indijska vlada se trudi postići ravnotežu. Diplomatski, podržavaju dvodržavno rješenje i zagovaraju primirje u Gazi u UN-u. Nadalje, pružili su pomoć Gazi, koja uključuje 6,5 tona medicinskih potrepština, 32 tone materijala za pomoć u slučaju katastrofe i prilog od 2,5 miliona dolara UNRWA-i za humanitarnu pomoć.

U vođenju svojih promjenjivih saveza, Indija se suočava s delikatnim zadatkom balansiranja između povijesne podrške palestinskoj stvari i rastućeg prijateljstva s Izraelom.