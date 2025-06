Slovensko priznanje Palestine politički je čin koji svijet primjećuje, rekao je bivši slovenski predsjednik Danilo Turk.

"Priznanje je uvijek čin suverene volje države, gdje države nisu vezane nikakvim kolektivnim ugovorom, one to čine svojom suverenom voljom. Kako se formira ta suverena volja, koje procedure to zahtijeva, stvar je svake zemlje. Učinak bi mogao biti veći, ali Slovenija je dio tog procesa i, kako se čini, taj proces neće biti toliko dug da bi izazvalo sumnju da li je Slovenija u spomenutoj grupi ili ne. Ova grupa zemalja nije tako beznačajna", rekao je Turk, gostujući na TV Slovenija.

Istakao je da veliki dio država članica Evropske unije već priznaje Palestinu.

"Osim toga, ogromna većina članica Ujedinjenih nacija priznaje Palestinu, više od 140 zemalja, što je više od dvije trećine svih zemalja, odnosno cijeli svijet", naglasio je Turk.

Istakao je da je sama objava priznanja ozbiljno upozorenje da ga priznaju i zemlje koje su bile krajnje rezervisane prema svemu tome.

"Od svog osnivanja, Slovenija nije bila u stanju da skupi energiju da prizna Palestinu, koja je i tada imala većinsku podršku u Ujedinjenim narodima. Činjenica da i takva država danas stupa na put priznanja znači politički čin koji svijet primjećuje, politički čin koji doprinosi spasenju. To pokazuje i sam opis kako će se prepoznavanje odvijati. Slovenija će se uključiti u razgovore kao članica Vijeća sigurnosti UN-a i kao članica Evropske unije i vjerujem da će sve to imati pozitivne efekte. Prerano je reći šta će oni biti, ali vjerujem da je još uvijek ispravno reći da se mi zalažemo za samoopredjeljenje palestinskog naroda, a podrška samoopredjeljenju je pozitivna akcija", istakao je Turk.

Naime, Vlada Slovenije je jučer započela proces priznanja Palestine kao nezavisne države u granicama iz 1967. godine što uključuje Pojas Gaze, Zapadnu obalu i istočni Jerusalem, a očekuje se da se u narednih mjesec dana ta odluka nađe i u Državnom zboru (parlamentu), odnosno najkasnije do 13. juna čime će se taj proces finalizirati.