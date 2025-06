Hiljade maratonaca krenulo je jutros sa startnog mjesta prekoputa Vijećnice u okviru Petog sarajevskog maratona.

Prema najavama organizatora tradicionalne trke, ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine trčat će 1.999 takmičara iz 44 zemlje.

"Sudeći prema činjenici da je za 60 posto premašen prošlogodišnji broj prijavljenih učesnika, možemo reći da ovogodišnju manifestaciju slavimo kao praznik sporta, prijateljstva i druženja. Osim maratona na 42 kilometra i polumaratonske trke na 21 kilometar, učesnike očekuje utrka Alkaloid 5K Run, a za najmlađe tu je i BASH Kids Run. Takođe, želja nam je da ohrabrimo one koji istrče pet kilometara, da naredne godine podignu ljestvicu još više i spreme se za polumaraton, kasnije i za maraton, a sve u skladu sa našim sloganom 'Let’s run and have some fun'", poručili su organizatori u saopćenju uoči takmičenja.

U podnevnoj utrci BASH Kids Run najavljeno je učešće 300 mališana.

Staza Sarajevskog maratona spada među rijetke koje spajaju dva grada, Sarajevo i Istočno Sarajevo.

Trenutni rekord staze je 2 sata 20 minuta i 54 sekundi, a postavio ga je Laban Cheruiyot, atletičar iz Kenije.

Zbog sportske manifestacije "Sarajevski maraton 2024", danas će u Sarajevu doći do privremenih izmjena u režimu saobraćaja. Završetak takmičenja se očekuje oko 13.30 sati.