Američki Univerzitet Columbia, poznat po organizaciji protesta protiv rata u Vijetnamu i antirasističkih protesta, postao je poprište skupova podrške Palestini nakon izraelskih napada na Gazu.

Propalestinski protesti već sada se šire i na druge univerzitete širom svijeta.

Univerzitet Columbia se ipak izdvaja među univerzitetima zbog historijskog porijekla. Prije više od 50 godina, na univerzitetu su na sličan način pokrenuti protesti protiv rasizma, diskriminacije i ratova.

Studenti Univerziteta Columbia su 1968. godine, poput ovogodišnjih skupova podrške Palestini, ušli u salu Hamilton u kampusu, gdje su ostali danima, nastavljajući proteste u još četiri zgrade.

Ovaj put uprava Univerziteta Columbia je izložena kritikama jer je tražila od njujorške policije da nasilno izbaci grupu studenata koji su postavili kamp na travnjaku u kampusu. Više od 100 ljudi uhapšeno je 18. aprila, ali su demonstranti potom organizovali još jedan protest sjedenjem na tlu.

Policija ih je 30. aprila uveče nasilno uklonila sa tog lokaliteta, kao i zgrade koju su prethodno zauzeli.

Protest protiv izraelske vlade

Studenti traže da univerzitet prestane sa svim ulaganjima koja su na bilo koji način povezana sa Izraelom i genocidom u Gazi.

U razgovoru za agenciju Anadolu, vanredna profesorica Neslihan Senocak sa Odsjeka za historiju Univerziteta Columbia rekla je da je univerzitet kroz dugu historiju bio poprište protesta.

Podsjetila je da je pozivanje policije u kampus veoma rijetka pojava na američkim univerzitetima.

"U Americi se svi mnogo plaše policije zbog stavova u rasističkim incidentima, jer se smatra da ciljaju određene društvene grupe, a samo pozivanje policije u kampus izazvalo je ogromnu reakciju", rekla je Senocak.

Istakla je da na Univerzitetu Columbia ima studenata iz cijelog svijeta.

"Amerikanci su većina, ali na Columbiji postoji velika međunarodna zajednica, a meni je zanimljivo da su studenti iz Azije i Latinske Amerike pridružili ovim protestima. Protestiraju protiv ugnjetavanja ili pritiska izraelske vlade na Palestinu", kazala je profesorica.

Moralno pitanje

Dr. Eleanor Stein, profesorica na Državnom univerzitetu u New Yorku koja predaje klimatske promjene i ljudska prava, kao studentica je učestvovala na protestima 1968. godine na Univerzitetu Columbia.

U razgovoru za Anadolu prisjetila se tadašnjih protesta ali i pritvaranja studenata.

"Glavni akter događaja iz 1968. i protesta na Univerzitetu Columbia su studenti koji zauzimaju stav protiv najvećeg moralnog pitanja svog vremena. U to vrijeme, to su bili Vijetnam i rasizam, a danas je to okupacija i genocid u Gazi", rekla je Stein.

Ispričala je da je bila na času tog dana kada su protesti počeli, da bi se kasnije pridružila demonstracijama sa prijateljicom.

Šokirana je da neki pokušavaju da ušutkaju poruke podrške studenata i profesora Palestini.

"Pokušaj da se Palestina nasilno učini nevidljivom počeo je mnogo prije nego što je policija ušla u kampus, a događaji su se odvijali prirodno jer možete udaljiti studenta ili ga izbaciti iz škole, ali ne možete izbaciti njihovu ideju", kazala je Stein.

Više od 2.500 ljudi do sada je privedeno na protestima u kojima je policija intervenisala na zahtjev administracija mnogih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Studenti na univerzitetima širom svijeta okupljaju se već sedmicama u kampusima na protestima protiv izraelskih napada na Gazu, nakon što je protest prvo pokrenut prošlog mjeseca na njujorškom Univerzitetu Columbia.